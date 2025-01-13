Не питайте про це у військових. Комбат "Хижаків висот" описав настрої захисників України

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про настрої військових та питання, які їм не треба ставити, "Кондор" розповів у новому відео, яке вийшло на YouTube-каналі Раміни Есхакзай.

"Штурмують безперервно дуже великою кількістю, в десятки разів переважаючи нас. У нас не дуже оптимістичні настрої, хлопці відчувають, що їх покинули. Тому що, коли їдуть у відпустку, додому, то бачать, що там все класно, але здебільшого вони там не потрібні. Тобто тобі немає про що говорити з тими людьми, з якими зустрічаєшся", - розповів військовий про те, з якими проблемами стикаються захисники.

За його словами, військові спілкуються лише з найближчими друзями. А є й такі, хто зовсім не спілкується зі знайомими, які живуть в тилу. Усе через те, що не всі цивільні розуміють захисників України.

"Хлопців звідси не треба запитувати: "Коли ми виграємо, коли зайдемо у Донецьк, коли поїдемо в Крим?". Кожному, хто сидить в окопі, потрібно відчувати, що його підтримують. У кожного військового є за кого стояти, й навіть ті, у кого немає родини, хочуть, щоб комусь було краще, щоб діти інших людей не чули обстрілів", - пояснив "Кондор".

"Але одні кладуть свої життя, щоб там краще жилося, а там значна частина не поважає, не цінує цього. Навіть якщо не віддає життя, він гробить здоров'я і вже не повернеться таким, як був", - додав він.

Військовий назвав питання, які не слід ставити захисникам (скріншот)

Окрім цього, військовий розповів про надважкі умови, в яких перебувають захисники. Нині він помічає, що з військкоматів приходить більше чоловіків у віці, аніж молодих.

"Першим йде відбір у частини морської піхоти, у десантно-штурмові, медійно розкручені військові частини, а до нас доходять ті, хто більшою мірою не підійшов тим частинам. У нас вибору немає. Навіть якщо приходить поповнення, то воно не в тій кількості, в якій потрібно. Змінюється особовий склад. Ми зазнаємо втрат, хлопці, на жаль, гинуть, але у нас немає такого, що безвісти зникають

цілі батальйони", - заявив "Кондор".

"У нас випадають цілі батальйони через вік, через здоров'я, через те, що хлопці 30-90 днів на позиціях без зміни. Зараз дуже часто немає ким замінювати. І це не тому, що командир не хоче його змінювати. Навіть у 30-річного в таких умовах, коли ти в сирій землі, в холоді й на тебе постійно летить весь асортимент озброєння противника, просто не витримує здоров'я. І дуже багато хлопців випадають через стан здоров’я", - резюмував він.