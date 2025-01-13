Не спрашивайте об этом у военных. Комбат "Хижаків висот" описал настроения защитников Украины

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), о настроениях военных и вопросах, которые им не стоит задавать, "Кондор" рассказал в новом видео, которое вышло на YouTube-канале Рамины Эсхакзай.

"Штурмуют непрерывно очень большим количеством, в десятки раз превосходя нас. У нас не очень оптимистичные настроения, ребята чувствуют, что их бросили. Потому что, когда едут в отпуск, домой, то видят, что там все классно, но в основном они там не нужны. То есть тебе не о чем говорить с теми людьми, с которыми встречаешься", - рассказал военный о том, с какими проблемами сталкиваются защитники.

По его словам, военные общаются только с ближайшими друзьями. А есть и такие, кто совсем не общается со знакомыми, которые живут в тылу. Все потому, что не все гражданские понимают защитников Украины.

"Ребят отсюда не надо спрашивать: "Когда мы выиграем, когда зайдем в Донецк, когда поедем в Крым?". Каждому, кто сидит в окопе, нужно чувствовать, что его поддерживают. У каждого военного есть за кого стоять, и даже те, у кого нет семьи, хотят, чтобы кому-то было лучше, чтобы дети других людей не слышали обстрелов", - пояснил "Кондор".

"Но одни кладут свои жизни, чтобы там лучше жилось, а там значительная часть не уважает, не ценит этого. Даже если не отдает жизнь, он гробит здоровье и уже не вернется таким, как был", - добавил он.

Военный назвал вопросы, которые не следует задавать защитникам (скриншот)

Кроме этого, военный рассказал о сверхтяжелых условиях, в которых находятся защитники. Сейчас он замечает, что из военкоматов приходит больше мужчин в возрасте, чем молодых.

"Первым идет отбор в части морской пехоты, в десантно-штурмовые, медийно раскрученные воинские части, а к нам доходят те, кто в большей степени не подошел тем частям. У нас выбора нет. Даже если приходит пополнение, то оно не в том количестве, в котором нужно. Меняется личный состав. Мы несем потери, ребята, к сожалению, погибают, но у нас нет такого, что без вести исчезают

целые батальоны", - заявил "Кондор".

"У нас выпадают целые батальоны из-за возраста, из-за здоровья, из-за того, что ребята 30-90 дней на позициях без смены. Сейчас очень часто некем заменять. И это не потому, что командир не хочет его менять. Даже у 30-летнего в таких условиях, когда ты в сырой земле, в холоде и на тебя постоянно летит весь ассортимент вооружения противника, просто не выдерживает здоровье. И очень много ребят выпадают по состоянию здоровья", - резюмировал он.