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В Киеве приостановили работу 13 компаний за некачественное питание в школах

Новости » Общество    30.10.2018 - 15:06
Иллюстративное фото (facebook.com/UNICEFUkraine)
Иллюстративное фото (facebook.com/UNICEFUkraine)

Компании использовали продукты низкого качества

В Киеве с начала года приостановили работу 13 компаний за нарушения организации питания в школах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что вышеуказанные компании нарушали требования, в том числе к качеству продуктов. Кроме того, установлено, что производство и оборот этих продуктов представляли угрозу для здоровья детей.

Также сообщается, что с начала 2018 года провели 48 проверок в школах, по результатам которых определили, что самыми распространенными нарушениями являются плохое санитарно-гигиеническое состояние пищеблока; отсутствие полного набора производственных помещений пищеблока, что приводит к нарушению технологического процесса приготовления блюд.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве нелегально работают около 1,5 тыс. передвижных точек фастфуда. Последние проверки проводились после того, как летом в столице произошло массовое отравление шаурмой. В частности, в августе проверка точек продажи уличной еды в Киеве обнаружила 3 цеха с антисанитарными условиями.

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