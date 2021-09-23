Питание в поезде "Интерсити" разнесли в пух и прах: "тесто похоже на размокшую бумагу" (фото)
В скоростном поезде Укрзализныци "Интерсити +" пассажиры пожаловались на питание. В частности, они говорят, что хот-доги не готовят на месте, а просто берут замороженные и разогревают.
Об этом на своей странице в Facebook написала Александра Горчинская.
Так, девушка жалуется, что давно не ела такой "вкусной" еды.
"Оказывается, что хот-доги теперь берут замороженные и просто разогревают в микроволновке, а не готовят на месте, как это было раньше. Из-за чего тесто похоже на размокшую бумагу. В ланч-боксе - несколько ложек риса, пару кусочков курицы и один - брокколи, это в основном блюде. И все это какое-то никакое. Ну там еще кекс, ладно, он был ок", - пишет она.
Кроме того, даже сырные шарики оказались невкусными. Девушка долго не могла понять в чем дело, но потом оказалось, что в их составе масло пальмовое и рапсовое.
Пассажирка пожаловалась на питание в поезде "Интерсити +" (facebook.com/oleksandra.horchynska)
Под заметкой руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления Укрзализныци Александр Шевченко рассказал, что сейчас меню ланч-боксов на стадии обновления.
"Спасибо за фидбек, меню ланч-боксов сейчас как раз обновляем. А вот по хот-догам проблема глубже, потому что в ковидных условиях все поставляется герметично запаянным. Исправимся", - пишет руководитель.
Кроме того, под заметкой пользователи оставили множество комментариев. В частности, они жалуются на питание, Wi-Fi и скорость поезда.
- Когда я получила тяжелое пищевое отравление после обеда в Интерсити, то теперь постоянно беру еду с собой;
- Пост опубликовался с 10-й попытки, потому что вай-фаем здесь, конечно, и не пахнет;
- Да, минимум с середины лета там так. Я очень любила воговские хот-доги, но очень разочарована теперь этим замороженным чертишо;
- Там летом сменили поставщика услуг, и вот такое началось;
- Подтверждаю, поломалось все включительно с вегетарианским ланчем, который раньше был вкусным. Сейчас похож на перемороженные отходы, которые кому-то были предосудительны;
- Хочу прояснить ситуацию, потому что много кто заметил логотип MR Grill на фото. Это все еще точка WOG, и все остальное у них от WOG, а хот-доги почему-то нет;
- Я с самого начала не понимал увлечения этими Интерсити. За гораздо более высокие цены и ничем не лучшее качество. В сравнении с обычными поездами, и даже больше, мне гораздо удобнее поспать в поезде 9 часов, чем с уставшими ногами и спиной сидеть 6,5.
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