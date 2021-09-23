Харчування в поїзді "Інтерсіті" рознесли в пух і прах: "тісто схоже на розмоклий папір" (фото)
У швидкісному потязі Укрзалізниці "Інтерсіті +" пасажири поскаржились на харчування. Зокрема, вони кажуть, що хот-доги не готують на місці, а просто беруть заморожені та розігрівають.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала Олександра Горчинська.
Так, дівчина скаржиться, що давно не їла такої "смачної" їжі.
"Виявляється, що хот-доги тепер беруть заморожені та просто розігрівають в мікрохвильовці, а не готують на місці, як це було раніше. Через що тісто схоже на розмоклий папір. В ланч-боксі - кілька ложечок рису, пару шматочків курки і один - броколі, це в основній страві. І все це якесь ніяке. Ну там ще кекс, ладно, він був ок", - пише вона.
Окрім того, навіть сирні кульки виявилися несмачними. Дівчина довго не могла зрозуміти у чому річ, аж потім виявилось, що у їх складі олія пальмова та ріпакова.
Пасажирка поскаржилась на харчування в поїзді "Інтерсіті +" (facebook.com/oleksandra.horchynska)
Під дописом керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Шевченко розповів, що зараз меню ланч-боксів на стадії оновлення.
"Дякую за фідбек, меню ланч-боксів зараз якраз оновлюємо. А от по хот-догах проблема глибша, бо в ковідних умовах все постачається герметично запаяним. Виправимось", - пише керівник.
Окрім того, під дописом користувачі залишили безліч коментарів. Зокрема, вони скаржаться на харчування, Wi-Fi та швидкість потягу.
- Коли я отримала тяжке харчове отруєння після обіду в Інтерсіті, то тепер постійно беру їжу з собою;
- Пост опублікувався з 10-ї спроби, бо вай-фаєм тут, звичайно, і не пахне;
- Так, мінімум з середини літа там так. Я дуже любила вогівські хот-доги, але дуже розчарована тепер оцим замороженим чортішо;
- Там влітку змінили постачальника послуг, і ось таке розпочалось;
- Підтверджую, поламалось все включно з вегетаріанським ланчем, який раніше був смачним. Нині схожий на переморожені відходи, які комусь були негожі;
- Хочу прояснити ситуацію, бо багато хто помітив логотип MR. Grill на фото. Це все ще точка WOG, і все інше у них від WOG, а хот-доги чомусь ні;
- Я з самого початку не розумів захоплення цими Інтерсіті. За набагато вищі ціни і нічим не краща якість. В порівнянні зі звичайними потягами, ба більше, мені набагато зручніше поспати в потязі 9 годин, ніж з втомленими ногами та спиною сидіти 6,5.
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