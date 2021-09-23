Харчування в поїзді "Інтерсіті" рознесли в пух і прах: "тісто схоже на розмоклий папір" (фото)

У швидкісному потязі Укрзалізниці "Інтерсіті +" пасажири поскаржились на харчування. Зокрема, вони кажуть, що хот-доги не готують на місці, а просто беруть заморожені та розігрівають.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Олександра Горчинська.

Так, дівчина скаржиться, що давно не їла такої "смачної" їжі.

"Виявляється, що хот-доги тепер беруть заморожені та просто розігрівають в мікрохвильовці, а не готують на місці, як це було раніше. Через що тісто схоже на розмоклий папір. В ланч-боксі - кілька ложечок рису, пару шматочків курки і один - броколі, це в основній страві. І все це якесь ніяке. Ну там ще кекс, ладно, він був ок", - пише вона.

Окрім того, навіть сирні кульки виявилися несмачними. Дівчина довго не могла зрозуміти у чому річ, аж потім виявилось, що у їх складі олія пальмова та ріпакова.

Пасажирка поскаржилась на харчування в поїзді "Інтерсіті +" (facebook.com/oleksandra.horchynska)

Під дописом керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Шевченко розповів, що зараз меню ланч-боксів на стадії оновлення.

"Дякую за фідбек, меню ланч-боксів зараз якраз оновлюємо. А от по хот-догах проблема глибша, бо в ковідних умовах все постачається герметично запаяним. Виправимось", - пише керівник.

Окрім того, під дописом користувачі залишили безліч коментарів. Зокрема, вони скаржаться на харчування, Wi-Fi та швидкість потягу.