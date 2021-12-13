Пить антибиотик или нет? Комаровский назвал анализ при коронавирусе, который даст точный ответ
Доктор Комаровский объяснил, как можно определить присоединение бактериальной инфекции при коронавирусе. Он указал на один важный нюанс.
Об этом Комаровский рассказал на своем официальном сайте.
Специалисту задали вопрос о том, каким анализом модно определить присоединение бактериальной инфекции при вирусном заболевании.
Дело в том, что вирусную инфекцию антибиотиками лечить нельзя, а вот бактериальную – можно и нужно.
Но для назначения специальных препаратов, врач должен провести соответствующие анализы и поставить диагноз.
Как отмечает доктор Комаровский, самый лучший способ в такой ситуации – стандартный клинический анализ крови.
"Это базовая информация, которой достаточно: уровень лейкоцитов, лейкоцитарная формула. Особенно круто, если лейкоцитарную формулу может оценить врач-лаборант — то есть не машина будет считать формулу, а живой человек глазом посмотрит", - указал на важный нюанс эксперт.
Также врач объяснил, какие именно показатели будут указывать на то, что кроме вируса в организме начала развиваться также бактериальная инфекция.
"Соотношение лимфоцитов и нейтрофилов, как и общий уровень лейкоцитов, четко говорит о наличии или отсутствии бактериальной инфекции. Особенно если мы имеем возможность оценивать изменение формулы крови, ее динамику: вот сегодня был такой уровень лейкоцитов, а через три дня стал вот такой", - объяснил Комаровский.
Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский назвал симптомы, при которых нужно немедленно бежать к врачу.
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