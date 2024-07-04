Пісня на вірш Максима Кривцова. Українські музиканти вразили щемливою прем'єрою (відео)

Що відомо про трек "метаморфосінь"

Автор щемливих рядків встиг почути демоверсію двох пісень adm:t, і одна з яких - "метаморфосінь". Попри назву, трек насправді має легкий літній настрій.

Фронтмен гурту adm:t Андрій Дмитренко познайомився з музикантами з Tember Blanche під час фестивалю Koktebel Jazz Fest - це сталося у 2021 році. Ще тоді, кілька років тому, артисти домовилися про співпрацю у майбутньому.

"Коли я закінчив написання музики та мелодику слів - надіслав Владу Лагоді, їм сподобалось. Згодом у них, на домашній студії, ми й записали всі партії. Повну версію синглу зробив Тарас Підкуймуха, який працює над зведенням та мастерингом для треків гурту ще з часів другого ЕР "в квадраті", - озвучив деталі Андрій.

Гурт adm:t

До слова, adm:t - київський інді-гурт, який був створений у 2017 році. Перший сингл під назвою "лісостеп" потрапив до списку найкращих українських пісень 2018 року за версією інтернет-видання Karabas LIVE, а у грудні 2022 року трек можна було почути в рекламі "Нової пошти".

Tember Blanche

Що ж стосується колективу Tember Blanche, то до його складу входять колишні вуличні музиканти - Саша Ганапольська (солістка та сонграйтерка) і Влад Лагода (продюсер та гітарист).

Музику виконавців описують як таку, що вона огортає домашнім затишком і приваблює своєю щирістю та теплом. У списку найпопулярніших пісень гурту - "Вечорниці", які набрали обертів у TikTok у 2021 році.

Наприкінці 2022-го Tember Blanche взяли участь у нацвідборі на "Євробачення 2023", виступивши у фіналі з піснею "Я вдома".

Що відомо про Максима Кривцова

Захисник був учасником Революції гідності у 2013-2014 роках, а до лав Збройних сил долучився добровольцем у 2014 році. Пізніше став працювати у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС і Veteran Hub.

З початком повномасштабної війни повернувся до служби. Наприкінці 2023 року презентував збірку "Вірші з бійниці", яку назвали однією з найкращих книжок української поезії у 2023 році за версію українського ПЕН.

Про загибель воїна стало відомо 7 січня цього року. Трагічну звістку підтвердила його мати.

Кривцову було 33 роки (Фото: facebook)

"Я мав одну жахливу мрію, мені це часто снилося: ходити по Києву з автоматом, чекати на свою станцію метро зі зброєю на колінах. Я з тих жахливих людей, які говорили, що потрібно, щоби війна перенеслася на вулиці, як пожежа. Щоб інші також зрозуміли, що відбувається. Вранці 24 лютого я дуже пошкодував про ці думки", - говорив поет в одному зі своїх інтерв'ю.

Максим Кривцов влітку 2020 року (Фото: wikipedia)