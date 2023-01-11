"Пісня г*вно": Маша Єфросиніна різко висловилася про відому співачку

Українська телеведуча Маша Єфросиніна різко висловилась про відому артистку. За її словами, ця співачка її та Олю Полякову критикувала, коли вони втрапили у "мовний скандал" та повернулися з-за кордону до України.

Про це вона розповіла у випуску "Дорослі дівчатка".

Про яку співачку висловилась Єфросиніна

Маша Єфросиніна та Оля Полякова обговорили артистку, ім'я якої вирішили не називати. Однак, в мережі підозрюють, що це Злата Огнєвіч.

За словами телеведучої, є співачка, яка піарилась на імені Полякової та Єфросиніної. Але коли у неї виходили нові пісні, то вона просила їх про підтримку.

"Коли нас із тобою травили, є така співачка, яка дуже класно на цій темі хайпувала. Щось вона там сказала на кшталт того, що ми поїхали, що ми погані з тобою. Ця співачка кожного разу, як у неї виходить кліп або пісня, вона мені пише: "Розмісти, будь ласка, анонс мого кліпу", - розповіла Єфросиніна.

Маша Єфросиніна розповіла про співачку, яка її критикувала (скрін)

Однак, всі прохання Маша ігнорує, адже вважає це не нормальним.

"Я ігнорую, бо думаю, в людини, мабуть, клепки якоїсь немає. Ти мене всюди среш, і тут ти думаєш, що я не маю очей, і я буду зараз казати: "У неї новий кліп, будь ласка, подивіться, така класна пісня". Хоча пісня г*вно", - сказала Єфросиніна.

Також вона додала, що та сама зірка нещодавно попросила її агітувати аудиторію, щоб ті проголосували за неї як за члена Нацвідбору на Євробачення.

"А нещодавно вона мені пише... Не Джамала, не The Hardkiss, а вона мені пише: "Будь ласка, попроси свою аудиторію, щоб вони за мене проголосували як за члена журі Нацвідбору на "Євробачення". І я думаю, що це вже вищий пілотаж", - додала вона.

Маша Єфросиніна розповіла про співачку, яка її критикувала (скрін)

Оля Полякова дала підказку, що співачка висловлювалась про них такими словами: "Добре, що хоч дали нам тут видохнути без них".

Після цього у мережі розпочались обговорення та найбільше вважають, що мова йде про Злату Огнєвіч.