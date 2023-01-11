"Песня г*вно": Маша Ефросинина резко высказалась об известной певице

Украинская телеведущая Маша Ефросинина резко высказалась об известной артистке. По ее словам, эта певица ее и Олю Полякову критиковала, когда они попали в "языковой скандал" и вернулись из-за границы в Украину.

О какой певице высказалась Ефросинина

Маша Ефросинина и Ольга Полякова обсудили артистку, имя которой решили не называть. Однако в сети подозревают, что это Злата Огневич.

По словам телеведущей, есть певица, которая пиарилась на имени Поляковой и Ефросининой. Но когда у нее выходили новые песни, она просила их о поддержке.

"Когда нас с тобой травили, есть такая певица, которая очень классно на этой теме хайповала. Что-то она там сказала вроде того, что мы уехали, что мы плохие с тобой. Эта певица каждый раз, как у нее выходит клип или песня, она мне пишет: "Размести, пожалуйста, анонс моего клипа", - рассказала Ефросинина.

Маша Ефросинина рассказала о певице, которая ее критиковала (скрин)

Однако все просьбы Маша игнорирует, ведь считает это ненормальным.

"Я игнорирую, потому что думаю, у человека, пожалуй, клепки какой-то нет. Ты меня повсюду срешь, и тут ты думаешь, что у меня нет глаз, и я буду сейчас говорить: "У нее новый клип, пожалуйста, посмотрите, такая классная песня". Хотя песня г*вно", - сказала Ефросинина.

Также она добавила, что та самая звезда недавно попросила ее агитировать аудиторию, чтобы те проголосовали за нее как за члена Нацотбора на Евровидение.

"А недавно она мне пишет... Не Джамала, не The Hardkiss, а она мне пишет: "Пожалуйста, попроси свою аудиторию, чтобы они за меня проголосовали как за члена жюри Нацотбора на "Евровидение". И я думаю, что это уже высший пилотаж", - добавила она.

Маша Ефросинина рассказала о критикующей ее певице (скрин)

Оля Полякова дала подсказку, что певица высказывалась о них такими словами: "Хорошо, что хоть дали нам здесь выдохнуть без них".

После этого в сети начались обсуждения и больше всего считают, что речь идет о Злате Огневич.