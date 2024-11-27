Пісні котлети з картоплі та гречки: нескладний рецепт вегетаріанської страви
Котлети з картоплі та гречки - цікавий варіант вегетаріанської страви. До того ж такі картопляно-гречані котлети можна готувати у певні дні Різдвяного посту.
Про те, як готувати вегетаріанські котлети до посту, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти і тренування".
Що потрібно для пісних котлет
Для того, щоб приготувати котлети до посту, необхідні ці продукти:
- картопля - 400 г
- гречка - 200 г
- морква - 140 г
- цибуля - 140 г
- борошно (або панірувальні сухарі) - 3-5 ст. л.
- олія - 30-40 г
- сіль - дрібка
- перець - до смаку
- копчена паприка - до смаку
- сушений часник - до смаку
- хмелі-сунелі - до смаку
Як готувати вегетаріанські котлети
Котлети ліпляться з готової гречки та відвареної картоплі. Тому спочатку картоплю потрібно промити та відварити в мундирі.
Гречку промийте, перекладіть в невелику каструлю, залийте водою та варіть до готовності. Тим часом підготуйте решту інгредієнтів.
Цибулю потрібно почистити та нарізати на невеликі кубики, а моркву - очистити від шкірки та натерти на великій тертці. Щоб смак котлет був більш насиченим, овочі потрібно попередньо присмажити.
Спершу в олії обсмажте цибулю до розм'якшення, протягом приблизно 5 хвилин. Потім всипте моркву і смажити інгредієнти що протягом 5-7 хвилин, перемішуючи.
Як готувати засмажку до пісних котлет (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
Відварену картоплю очистьте і натріть на великій терці. Додайте до картоплі відварену гречку, зливши з каші воду, та овочеву засмажку.
Як робити вегетаріанські котлети з картоплі та гречки (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
За бажанням, до картопляної маси можна додати сіль, перець та спеції. Ретельно перемішайте масу і сформуйте невеликі котлети.
Як зробити котлети з картоплі та гречки (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
Для того, щоб котлети краще тримали форму, обваляйте їх в борошні або панірувальних сухарях. Після цього потрібно обсмажити котлети на середньому вогні, по 3 хвилини з кожного боку.
Якщо для смаження використовувалась олія, перед подачею спершу викладіть котлети на серветку, щоб прибрати зайвий жир.
До речі, раніше ми писали про те, як готувати грибний суп з гречкою та опеньками.
Крім цього, розповідали 5 рецептів смачних страв до Різдвяного посту.