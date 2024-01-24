UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Після темної смуги найкращі часи чекають на ці знаки Зодіаку

Ці знаки Зодіаку чекають позитивні часи (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на найближчий час розповість, кого з представників зодіакального сузір'я чекають хороші новини та покращення справ після важкого періоду життя.

В кого зі знаків Зодіаку життя зміниться на краще, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Sante.

Близнюки

Минулого року ви щедро віддавали, не очікуючи нічого у відповідь. Цей рік обіцяє вам визнання, на яке ви заслуговуєте. Ваші старання будуть помічені та винагороджені. Готуйтесь отримати плоди свого терпіння та доброти. Зірки будуть сприяти вашим планам та бажанням. Будьте цілеспрямованими та користуйтеся тими можливостями, які подарує доля. 

Стрілець

Ви станете свідками того, як ті, хто намагався вам нашкодити, засвоять уроки. Ваша сила полягає у вашій здібності зберігати спокій. Скористайтесь цим часом, щоб зосередитись на вашому самопізнанні та особистісному зростанні. Складіть свій власний план розвитку і добивайтеся того, чого хочете досягти. 

Козеріг

Настав час розкрити свою справжню сутність і звільнитись від бажання всім подобатись. Прийміть свою незалежність та самодостатність. Ці риси принесуть натхнення та благополуччя вам та вашому близькому оточенню. Будьте самим собою та не бійтеся рухатися вперед.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГороскопЗнаки Зодіаку