После темной полосы лучшие времена ждут эти знаки Зодиака

Близнецы

В прошлом году вы щедро отдавали, не ожидая ничего в ответ. Этот год обещает вам признание, которого вы заслуживаете. Ваши старания будут отмечены и вознаграждены. Готовьтесь получить плоды своего терпения и доброты. Звезды будут способствовать вашим планам и желаниям. Будьте целеустремленными и пользуйтесь теми возможностями, которые подарит судьба.

Стрелец

Вы станете свидетелями того, как те, кто пытался навредить вам, усвоят уроки. Ваша сила заключается в вашей способности сохранять спокойствие. Воспользуйтесь этим временем, чтобы сосредоточиться на вашем самопознании и личностном росте. Составьте свой собственный план развития и добивайтесь того, чего хотите добиться.

Козерог

Пора раскрыть свою истинную сущность и освободиться от желания всем нравиться. Примите свою независимость и самодостаточность. Эти черты принесут вдохновение и благополучие вам и вашему близкому окружению. Будьте самим собой и не бойтесь двигаться вперед.