Після похолодання прийде спека? Коли в Україні почнеться справжнє літо

За її словами, перша половина травня буде з певними перепадами температури та невеликим похолоданням, а от у другій половині місяця стане значно спекотніше.

"До кінця травня температура повітря буде поступово підвищуватися. Перша половина буде прохолоднішою, а друга буде значно спекотнішою. Там 26-28 градусів може бути в окремі дні", - сказала Вазіра Мартазінова.

Вона додала, що такий прогноз у першу чергу стосується саме Києва.

А похолодання, яке вже прийшло у більшість областей України, буде тривати до наступного тижня. Воно закінчиться після 15-16 травня і температура почне різко підвищуватися.

Крім того, метеорологиня зазначила, що це не означає, що увесь тиждень до 15-16 травня буде холодно. Вона наголосила, що "окремі дні будуть дуже холодні, а так - мляві будуть дні, не "літні" у будь-якому разі".

Також Мартазінова додала, що потім температура почне різко зростати, бо "ми підходимо до літа". А зараз погодні умови мають регіональну "смугастість".

"Якщо раніше було в широтному напрямку, то тепер по меридіанах. Тобто, західна Україна матиме свої погодні умови, центральні райони - свої погодні умови, і східні - будуть мати свої погодні умови", - пояснила вона та додала, що її прогноз стосується здебільшого центральних районів.

А от про погоду влітку говорити ще зарано, оскільки погодні умови зараз дуже нестійкі та очікується кілька похолодань.