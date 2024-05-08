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После похолодания придет жара? Когда в Украине начнется настоящее лето

Погода в Украине в мае (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине будет удивлять своими резкими перепадами и контрастами еще несколько недель. Однако в мае уже стоит ожидать настоящей летней жары с повышением температуры воздуха до 28 градусов.

Когда украинцам следует ожидать начала жаркого периода, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий метеоролога Вазиры Мартазиновой для УНИАН.

По ее словам, первая половина мая будет с определенными перепадами температуры и небольшим похолоданием, а вот во второй половине месяца станет гораздо жарче.

"До конца мая температура воздуха будет постепенно повышаться. Первая половина будет прохладнее, а вторая будет гораздо жарче. Там 26-28 градусов может быть в отдельные дни", - сказала Вазира Мартазинова.

Она добавила, что такой прогноз в первую очередь касается именно Киева.

А похолодание, которое уже пришло в большинство областей Украины, продлится до следующей недели. Оно закончится после 15-16 мая, и температура начнет резко повышаться.

Кроме того, метеоролог отметила, что это не значит, что вся неделя до 15-16 мая будет холодной. Она подчеркнула, что "отдельные дни будут очень холодные, а так - спокойные будут дни, не "летние" в любом случае".

Также Мартазинова добавила, что затем температура начнет резко расти, потому что "мы подходим к лету". А сейчас погодные условия имеют региональную "полосатость".

"Если раньше было в широтном направлении, то теперь по меридианам. То есть, у западной Украины будут свои погодные условия, центральные районы - свои погодные условия, и восточные - будут иметь свои погодные условия", - пояснила она и добавила, что ее прогноз касается в основном центральных районов.

А вот о погоде летом говорить еще слишком рано, поскольку погодные условия сейчас очень неустойчивы и ожидается несколько похолоданий.

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