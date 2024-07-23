UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Після палких поцілунків: як видалити сліди від помади з одягу

Як видалити плями від помади з одягу (ілюстративне фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Іноді серед плям на одязі трапляються досить "романтичні" - від помади - які водночас масні й стійкі. Неважливо, чи то результат необережного поцілунку, чи то наслідок експериментів з макіяжем - або дитяча творчість - і такі сліди можна видалити.

Про те, як видалити плями від помади з одягу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Southern Living.

Як краще обробити пляму від помади

Плями від губної помади створюють унікальну проблему для одягу через олійну формулу косметичного засобу, його стійкість та високу пігментованість. Саме тому виводити плями від помади іноді складно.

В жодному разі не радять терти пляму руками або сухою ганчіркою - краще перейти до виведення плями. Розв'язання проблеми якомога швидше зменшить час, протягом якого пляма може в'їдатися, що вплине на результат.

Також варто звернути увагу на тканину і на те, який догляд їй потрібен. До того ж не забудьте протестувати засіб для чищення на невеликій, непомітній ділянці, перш ніж братися до обробки більших ділянок одягу.

Крім цього, краще уникати використання агресивних хімічних засобів для таких тканин, як шовк, атлас, замша та інші матеріали, які потребують більш дбайливого догляду.

Нарешті, переконайтеся, що ви працюєте в добре провітрюваному приміщенні, якщо використовуєте метод з використанням спирту.

Як видалити пляму від помади 

Спочатку пласкою стороною ножа для масла необхідно видалити помаду, що залишилася на поверхні одягу. Уникайте тертя, оскільки це може погіршити пляму.

Наступний етап - точкова обробка ділянки засобом для миття посуду. Радять нанести приблизно чайну ложку рідини безпосередньо на пляму і залишити засіб на 30 хвилин.

Після цього акуратно потріть пляму м'якою щіткою, наприклад, старою зубною щіткою. Потім потрібно замочити одяг, додавши кілька крапель того самого засобу, який ви нанесли безпосередньо на пляму, у раковину або відро з водою.

Водночас рекомендують використовувати найтеплішу воду, в якій можна прати одяг, згідно з етикеткою. Замочити річ потрібно щонайменше на годину, але для досягнення найкращого результату - на всю ніч. Після цього необхідно випрати річ, як зазвичай.

Для ще більшої ефективності у боротьбі з плямами рекомендують додавати білий оцет до звичайного прального засобу. Перевірте, чи не залишилося плям - якщо пляма не зникла, варто повторити процедуру видалення плями від помади.

Після прання краще сушити одяг на повітрі - адже тепло від сушарки може закріпити залишки плям, якщо пігмент встиг в'їстися в волокна.

Для швидкого видалення слідів від помади з одягу також радять нанести медичний спирт на ватний диск або чисту ганчірку і протерти пляму. Окрім того, що спирт може допомогти видалити пляму, від досить швидко висохне.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛайфхакіПранняПоради