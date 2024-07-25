Після отримання громадянства. Епатажний Амадор Лопес зізнався, чи хоче виїхати з України

Що сказав Амадор

Так, Карма зустрів Лопеса, коли той гуляв зі своєю мамою. І під час розмови про "лук" та вартість одягу артиста, Ніколас пригадав, що Амадор вже може похизуватися українським громадянством.

Танцюрист не приховує, що довго чекав можливості отримати паспорт. А нині, коли він вже став громадянином України, про втечу від війни не думає.

"Я буду тут до останнього. Я вірю в перемогу, я буду працювати заради нашої перемоги. Я буду робити все-все-все для того, щоб наші діти та наші захисники завжди вірили, що є люди поруч", - заявив Лопес.

Амадор Лопес та його мама, яку він перевіз в Україну (фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos)

Скільки коштує "лук" Лопеса

Також артист розповів, які носить речі. На ньому був повсякденний "лук", а саме:

брендові кеди за 3 тисячі 500 гривень

білі шорти з 1 тисячу 500 гривень

футболка за 350 євро (майже 16 тисяч гривень).

Окрім цього, Лопес гуляв в окулярах, але їхню вартість він назвати не зміг. За словами артиста, їх йому подарували та сказали, що це Gucci.

Що відомо про Амадора Лопеса

Танцюрист та співак народився у Венесуелі, потім навчався в Італії. А у 2000 році Лопес приїхав до Києва, аби вступити до Національного університету фізичного виховання та спорту. Мало хто знає, але Лопес - професійний фехтувальник.

Під час навчання Амадор почав заробляти на життя танцями у столичних клубах. А потім він створив шоу-балет. Лопес працював з багатьма зірками, також він брав участь у проектах "Танці з зірками", "Майданс", "Танцюю для тебе" та "Фабрика зірок".

У лютому 2022 року Лопес отримав український паспорт. Він дуже давно хотів стати громадянином нашої країни, але спочатку йому було потрібно відмовитися від венесуельського громадянства.