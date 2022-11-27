У піску чи пергаменті: як зберігати буряк, щоб він до весни залишився свіжим

Підготуйте коренеплоди до зими

Довго зберігаються лише сухі і здорові плоди. Тому перш за все потрібно перевірити чи коренеплоди добре просохли після збору врожаю. Після цього огляньте кожен буряк чи той немає пошкоджень, або гнилі. Важливо також повністю видалити бадилля. Зробіть це обережно обрізаючи, але у жодному випадку, не обламуючи їх. Після цих процедур можна закладати буряк на зберігання.

Як зберігати буряк у погребі?

Найкраще буряк зберігати у погребі, оскільки там темно й прохолодно. Зокрема, варто застосувати будь-який із перелічених способів:

Засипте буряк сухим піском . Він не дозволить волозі дістатися до коренеплодів, запобіжить випаровуванню корисної вологи з самих буряків, а також боротиметься з виникненням цвілі. Пісок можна замінити на сухий торф, або деревну стружку.

. Він не дозволить волозі дістатися до коренеплодів, запобіжить випаровуванню корисної вологи з самих буряків, а також боротиметься з виникненням цвілі. Пісок можна замінити на сухий торф, або деревну стружку. Складіть буряк у дерев’яні ящики . Великі плоди слід складати зверху, бо вони гірше зберігається, ніж дрібні.

. Великі плоди слід складати зверху, бо вони гірше зберігається, ніж дрібні. Помістіть буряк у великі поліетиленові пакети. Розфасуйте їх приблизно по 35-45 кг. буряку, але в жодному разі не закривайте мішки, інакше утвориться парниковий ефект.

Як зберігати буряк у квартирі?

Буряк також може непогано зберігатись у квартирі, якщо дотримуватись наступних правил. А саме: