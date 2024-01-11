Пішла з життя художниця, яка створила панно на станції метро Хрещатик

Оксана Грудзинська народилася в родині архітектора в 1923 році. З 1947 року працювала в експериментальній майстерні художньої кераміки інституту архітектури Академії будівництва та архітектури УРСР. Вона використовувала у майстернях експериментальні поливи, розписуючи їх народними рослинними орнаментами, зображеннями тварин.

На початку 1970-х років Оксана Грудзинська працювала в Художньому фонді України, зокрема на комбінаті монументального та декоративного мистецтва. Там працювала над монументальними творами з кераміки: барельєфами, майоліковими панно, мозаїкою. Її роботи є у санаторії "Донбас" у Слов'янську, Палаці культури "Азот" у Рівному, в інтер'єрі Будинку зв'язку м. Деражня на Хмельниччині, рафінадному заводі в Сумах.

А у 1964 році вона оформила стіну ресторану в готелі "Дніпро" у Києві: художниця разом з колегами створила 600 керамічних тарелів, і ними вкрили стіну. Грудзинська проявила себе як неординарна монументалістка. У 1990–2010 роках вона викладала живопис на кафедрі кераміки Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

"Кожен, хто бував у київському метро на станції Хрещатик, милувався цими прекрасними панно з українськими характером і душею. Авторка - художниця Оксана Аркадіївна Грудзинська, яка торік відзначила 100-літній ювілей. Сьогодні Оксана Аркадіївна пішла у засвіти. Світла і добра памʼять…", - написала Анжеліка Рудницька.

Оксана Грудзинська та її роботи (фото: facebook.com/Анжеліка Рудницька)