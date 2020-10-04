Пишет стихи и разрабатывает туристические маршруты: в Украине выбрали лучшего учителя года

В Украине ко Дню учителя выбрали лучшего учителя 2020 года. Это почетное звание получил преподаватель истории из Тернопольской области Василий Дьякив. Кроме того, ему вручили премию в размере 250 тысяч гривен.

Победителя выбрали в субботу, 3 октября, во время проведения всемирного конкурса Global Teacher Prize Ukraine. Церемония награждения победителей прошла в Киеве. Об этом говорится в сюжете "5 Канала".

Василий не только занимается преподавательской деятельностью, но и пишет стихи, ведет личный блог, а также разрабатывает туристические маршруты в родных Залещиках.

Василий Дьякив стал учителем года (видео: YouTube)

За звание лучшего учителя Украины боролись почти 3 тысячи преподавателей из 21 региона Украины. Данный конкурс проводится в нашей стране уже в третий раз, а в мире в шестой раз.

Победа в этом конкурсе позволяет Василию побороться за звание лучшего учителя мира. Этот конкурс пройдет в Лондоне. Его победитель получит 1 миллион долларов. Стоит отметить, что данную премию называют "Нобелевской премией для учителей".

Василий говорит о том, что дети его мотивируют, и он мечтает о том, чтобы среди учителей никого не было с комплексом раба.

Напомним, николаевские педагоги и топ-чиновники нарушили карантин на Дне учителя. Из-за этого разгорается скандал.

Ранее мы писали о том, что учитель годами доводил школьника, который порезал горло под Одессой.