Пищевое отравление на праздники: как быстро справиться с проблемой

Отравление после праздничного застолья – обычное дело. Проблема может быть не только в некачественных продуктах, но и из-за того, что сочетание продуктов или напитков стало неудачным. Также часто отравление наступает на второй или третий день после праздника, когда многие пытаются доесть все, что было приготовлено.
Как быстро справиться с последствиями пищевого отравления в домашних условиях, рассказали в издании Ivona.
Помочь организму можно с помощью двух этапов.
Первый этап
Второй этап
Что категорически нельзя делать при отравлении
Нельзя пить теплую воду, так как она может усилить интоксикацию организма. Она всасывается в желудке, а вместе с ней и токсины от продуктов. Все это попадает в кровь и разносится дальше по организму.
Нельзя при отравлении принимать душ. Есть риск расширения сосудов и проблем с сердечно-сосудистой системой.
Напомним, ранее мы писали о том, как не пропустить первые симптомы пищевого отравления.
А также рассказывали о том, в каких случаях пищевого отравления помощь врача нужна немедленно.