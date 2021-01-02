Пищевое отравление на праздники: как быстро справиться с проблемой

Отравление после праздничного застолья – обычное дело. Проблема может быть не только в некачественных продуктах, но и из-за того, что сочетание продуктов или напитков стало неудачным. Также часто отравление наступает на второй или третий день после праздника, когда многие пытаются доесть все, что было приготовлено.

Как быстро справиться с последствиями пищевого отравления в домашних условиях, рассказали в издании Ivona.

Помочь организму можно с помощью двух этапов.

Первый этап

Выпить от 1 до 3 литров воды. Не пейте воду из-под крана, возьмите кипяченную.

Можно использовать специальный рецепт: 1 ст. ложка соли на литр воды. Этот раствор нужно пить небольшими глотками, а после – надавить на корень языка. Это вызовет рвотный рефлекс и желудок избавиться от токсинов.

После избавления от токсинов нужно восстановить водный баланс и для этого прекрасно подойдет минеральная вода. В ней содержатся вещества, которые помогают в быстром восстановлении недостающих электролитов.

Второй этап

Найдите в аптечке сорбент. Он поможет нейтрализовать остатки токсинов в желудочно-кишечном тракте и остановит диарею. Также сорбенты отлично справляются и с другими проблемами ЖКТ после застолья.

Чтобы вернуть себе силы – заварите крепкий чай. Этот напиток поднимет давление и улучшит тонус организма.

Для нормализации терморегуляции – укройтесь теплым одеялом и постарайтесь отдохнуть.

Если состояние не улучшается, то нужно звонить семейному врачу или вызывать скорую медицинскую помощь.

Что категорически нельзя делать при отравлении

Нельзя пить теплую воду, так как она может усилить интоксикацию организма. Она всасывается в желудке, а вместе с ней и токсины от продуктов. Все это попадает в кровь и разносится дальше по организму.

Нельзя при отравлении принимать душ. Есть риск расширения сосудов и проблем с сердечно-сосудистой системой.

Напомним, ранее мы писали о том, как не пропустить первые симптомы пищевого отравления.

А также рассказывали о том, в каких случаях пищевого отравления помощь врача нужна немедленно.