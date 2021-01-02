Харчове отруєння на свята: як швидко впоратися з проблемою

Отруєння після святкового застілля – звичайна справа. Проблема може бути не тільки у неякісних продуктах, але і через то, що поєднання продуктів чи напоїв стало невдалим. Також часто отруєння настає на другий або третій день після свята, коли багато хто намагається доїсти все, що було приготовлено.
Як швидко впоратися з наслідками харчового отруєння в домашніх умовах, розповіли у виданні Ivona.
Допомогти організму можна за допомогою двох етапів.
Перший етап
Другий етап
Що категорично не можна робити при отруєнні
Не можна пити теплу воду, оскільки вона може посилити інтоксикацію організму. Вона всмоктується в шлунку, а разом з нею і токсини від продуктів. Все це потрапляє в кров і розноситься по організму.
Не можна при отруєнні приймати душ. Є ризик розширення судин і проблем з серцево-судинною системою.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як не пропустити перші симптоми харчового отруєння.
А також розповідали про те, в яких випадках харчового отруєння допомога лікаря, потрібна негайно.