Пирог "все по одному стакану": готовим на кефире и никакого миксера!

Когда нет времени морочиться с коржами, кремами, а хочется сладенького к чаю, можно взять всего по одному стакану, взбить вилкой и поставить в духовку. Именно так называется наш пирог на кефире - "Все по одному стакану"!
Рецептом поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.
Измерения проводить нужно 200-граммовым стаканом.
Скриншот: таким будет наш пирог в разрезе
Смешайте яйца, сахар, ванильный сахар, соль, кефир и манную крупу.
Добавьте растительное масло, муку и соду. Дайте постоять 20 минут, чтобы манная крупа набухла. Или можно заранее залить манную крупу кефиром и дать ей набухнуть.
Смажьте форму сливочным или растительным маслом. Прогрейте духовку до температуры 180 градусов.
Вылейте тесто в форму. Сверху выложите ягоды.
Выпекайте 40-50 минут при температуре 180 градусов. Ориентируйтесь на свою духовку.
Ранее блогер рассказала, как приготовить вкусный пирог без грамма муки и сахара.
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