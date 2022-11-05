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Пиріг з варення за бабусиним рецептом: це дуже просто і дешево

Скріншот: Як приготувати пиріг з варення
Автор: Світлана Мащенко

Пиріг з варення - це дуже проста і доступна кожному випічка, якою варто побалувати, як дорослих, так і найменших членів сім'ї.

Рецептом поділилася відома українська блогерка Лілія Цвіт.

Інгредієнти (на форму 25х35 см):

  • кефір - 0,5 л
  • варення - 0,5 л
  • сода - 2 ч. л.
  • яйця - 3 шт.
  • цукор - 150 г
  • борошно - 700 г
  • горіхи - 50 г

Для посипки:

  • какао - 1 ст. л.
  • ванільний цукор - 1 п.
  • кориця - 1 ч. л.

Покрокове приготування

Вилийте у велику миску кефір чи кисле молоко й розчиніть у ньому соду. Додайте у кефір будь-яке варення. Ретельно все перемішайте.

Додайте яйця та цукор і перемішайте. Потім додайте борошно і замісіть тісто консистенції густої сметани. У тісто додайте горіхи (за бажанням).

Приготуйте посипку: змішайте какао, корицю та ванільний цукор.

Викладіть тісто в форму, вистелену пергаментом. Розрівняйте тісто і посипте його посипкою. Випікайте при температурі 170 градусів близько години.

Раніше ми писали, як приготувати яблучний пиріг на кефірі.

Також читайте про рецепт простого яблучного пирога на сковороді.

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