Пиріг з варення за бабусиним рецептом: це дуже просто і дешево

Пиріг з варення - це дуже проста і доступна кожному випічка, якою варто побалувати, як дорослих, так і найменших членів сім'ї.
Рецептом поділилася відома українська блогерка Лілія Цвіт.
Для посипки:
Вилийте у велику миску кефір чи кисле молоко й розчиніть у ньому соду. Додайте у кефір будь-яке варення. Ретельно все перемішайте.
Додайте яйця та цукор і перемішайте. Потім додайте борошно і замісіть тісто консистенції густої сметани. У тісто додайте горіхи (за бажанням).
Приготуйте посипку: змішайте какао, корицю та ванільний цукор.
Викладіть тісто в форму, вистелену пергаментом. Розрівняйте тісто і посипте його посипкою. Випікайте при температурі 170 градусів близько години.
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