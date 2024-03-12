Пиріг плацинда з картоплею та цибулею: його подавали воїнам та олімпійцям

Плацинда у перекладі з грецької - це плаский пиріг. Рецепт цього унікального пирога прийшов в Україну багато століть тому з Древньої Греції. Шеф-кухар Дмитро Сикорський знайшов його у Причорномор'ї, Великому Дальнику Одеської області, де він прижився та розповсюдився. У стародавні часи пиріг з тіста, сиру та меду випікали у лавровому листі та подавали воїнам та олімпійцям, аби ті відновили сили.
Як приготувати плацинду з картоплі та цибулі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Shuba.
Змішайте борошно, 12 г солі, цукор та лимонну кислоту. Додайте воду та олію. Замісіть тісто, яке має бути м'якішим, ніж тісто на вареники. Накрийте його рушником і залиште відпочити на 30 хвилин.
Картоплю поріжте або нашинкуйте кружальцями, як на чипси, завтовшки близько 2-3 мм.
Тісто розділіть на 7 порцій. Розкачайте колами діаметром близько 25 сантиметрів. На центр викладайте картоплю та нарізану тонкими півкільцями цибулю. Додайте сіль та перець. Накрийте начинку з чотирьох точок.
Смажте кожну плацинду окремо на сковорідці в розігрітій олії на помірному вогні. Шар олії має бути близько 1 см. Наприкінці зменште вогонь та накрийте кришкою, щоб картопля дійшла до готовності.
Подавайте страву зі сметаною.
До речі, начинка може бути будь-яка, у такий пиріг можна додавати гриби, рибу, м'ясо, сир, зелень, щось солодке або різні овочі.
А ось так готують плацинду з сиром та зеленню:
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