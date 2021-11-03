Пингвины подложили первое яйцо украинским полярникам прямо под двери станции

Рождение птенцов ожидается уже через месяц - в начале декабря.

Брачный сезон и появление на свет нового потомства у субантарктических пингвинов (их еще называют дженту или ослиными - из-за характерного крика, птицы имеют красные клювы и черно-белые "фраки") происходит раз в год: с середины антарктической весны до середины лета.

Отмечается, что в этом году гнездование у пингвинов началось раньше обычного - перед этим в районе станции первые яйца появлялись ближе к середине ноября.

Полярники рассказали, что яйца этих пингвинов имеют белый цвет с серым или зеленоватым оттенком, а по форме и размеру напоминают гусиные. Кладка одной пары обычно состоит из 2 яиц, реже - 3, но третий малыш имеет очень мало шансов на жизнь. Дженты в большинстве своем однолюбы и создают пару на всю жизнь.

Субантарктические пингвины (дженту) возле украинской научной станции "Вернадского" (фото: Оксана Савенко / facebook.com/AntarcticCenter)

"У пингвинов партнерское отношение к высиживанию яиц, а потом вскармливанию малышей: они это делают поочередно. Пока один родитель остается на гнезде, другой идет питаться крилем в океан. Затем они сменяют друг друга", - говорится в публикации.

В летнее время остров может населять до 4 тысяч таких пингвинов. А сейчас полярники допускают, что к Новому году "весь наш остров будет заполнен малышами".

Пингвины дженту легко узнаваемы благодаря своему красному клюву и "фраку" (фото: Оксана Савенко / facebook.com/AntarcticCenter)