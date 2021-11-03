Пінгвіни підклали перше яйце українським полярникам просто під двері станції

Народження пташенят очікується вже через місяць - на початку грудня.

Шлюбний сезон і поява на світ нового потомства у субантарктичних пінгвінів (їх ще називають дженту або віслюкові - через характерний крик, птахи мають червоні дзьоби та чорно-білі "фраки") відбувається раз на рік: з середини антарктичної весни по середину літа.

Зазначається, що в цьому році гніздування у пінгвінів почалося раніше звичайного - перед цим в районі станції перші яйця з'являлися ближче до середини листопада.

Полярники розповіли, що яйця цих пінгвінів мають білий колір з сірим або зеленуватим відтінком, а за формою та розміром нагадують гусячі. Кладка однієї пари зазвичай складається з 2 яєць, рідше - 3, але третій малюк має дуже мало шансів на життя. Дженти в більшості своїй однолюби та створюють пару на все життя.

Субантарктичні пінгвіни (дженту) біля української наукової станції "Вернадського" (фото: Оксана Савенко / facebook.com/AntarcticCenter)

"У пінгвінів партнерське ставлення до висиджування яєць, а потім вигодовування малечі: вони це роблять по черзі. Доки один з батьків залишається на гнізді, інший йде харчуватися крилем в океан. Потім вони змінюють одне одного", - йдеться в публікації.

У літню пору острів може населяти до 4 тисяч таких пінгвінів. А зараз полярники допускають, що до Нового року "весь наш острів буде заповнений малюками".

Пінгвіни дженту легко впізнавані завдяки своєму червоному дзьобу і "фраку" (фото: Оксана Савенко / facebook.com/AntarcticCenter)