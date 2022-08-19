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Пилоты пассажирского Boeing 737 проспали аэропорт. Их едва смогли разбудить через 30 минут

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Пятница 19 августа 2022 19:30
Пилоты пассажирского Boeing 737 проспали аэропорт. Их едва смогли разбудить через 30 минут Пилоты самолета не смогли посадить борт, потому что крепко уснули (фото: pixabay.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Пилоты пассажирского самолета Boeing 737-800 уснули в полете и прозевали аэропорт.

О курьезном, но крайне опасном инциденте написало издание The Aviation Herald.

Сообщается, что "очень уставшие" пилоты борта авиакомпании Ethiopian Airlines, который выполнял рейс ET-343 из Хартума (Судан) до Аддис-Абебы (Эфиопия), поставили штурвал на автопилот и задремали.

Когда самолет должен был заходить на посадку, диспетчеры заметили, что борт не сбрасывает высоту, продолжая лететь на высоте около 11 тысяч метров.

Диспетчер много раз безуспешно пытался связаться с экипажем, но - тщетно.

После пролета над взлетно-посадочной полосой автопилот отключился.

И лишь сигнал тревоги смог разбудить экипаж Boeing 737-800.

Они в срочном порядке начали выкручивать штурвал, чтобы осуществить маневр самолета для безопасной посадки на взлетно-посадочной полосе.

Пилоты пассажирского Boeing 737 проспали аэропорт. Их едва смогли разбудить через 30 минут

Пилоты знатно напортачили (фото: twitter.com/AlexInAir)

В результате самолет с пассажирами благополучно приземлился в Аддис-Абебе. Но с задержкой примерно на 25 минут.

Авиационный аналитик Алекс Мачерас в Twitter назвал это "очень тревожным инцидентом с крупнейшей авиакомпанией Африки".

Оба пилота могут быть уволенными, а соответствующие службы должны теперь провести проверку графиков работы экипажа этой авиакомпании и условий труда.

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