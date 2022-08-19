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Пілоти пасажирського Boeing 737 проспали аеропорт. Їх ледь змогли розбудити через 30 хвилин

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П'ятниця 19 серпня 2022 19:30
Пілоти пасажирського Boeing 737 проспали аеропорт. Їх ледь змогли розбудити через 30 хвилин Пілоти літака не змогли посадити борт, бо міцно заснули (фото: pixabay.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Пілоти пасажирського літака Boeing 737-800 заснули в польоті і проґавили аеропорт.

Про курйозний, але вкрай небезпечний інцидент написало видання The Aviation Herald.

Повідомляється, що "дуже змучені" пілоти борта авіакомпанії Ethiopian Airlines, який виконував рейс ET-343 з Хартума (Судан) до Аддис-Абеби (Ефіопія), поставили штурвал на автопілот і задрімали.

Коли літак мав заходити на посадку, диспетчери помітили, що борт не скидає висоту, продовжуючи летіти на висоті близько 11 тисяч метрів.

Диспетчер багато разів безуспішно намагався зв’язатися з екіпажем, але - марно.

Після прольоту над злітно-посадковою смугою автопілот відключився.

І лише сигнал тривоги зміг розбудити екіпаж Boeing 737-800.

Вони у терміновому порядку почали викручувати штурвал, щоб здійснити маневр літака для безпечної посадки на злітно-посадковій смузі.

Пілоти пасажирського Boeing 737 проспали аеропорт. Їх ледь змогли розбудити через 30 хвилин

Пілоти знатно напартачили (фото: twitter.com/AlexInAir)

В результаті літак з пасажирами благополучно приземлився в Аддис-Абебі. Але із затримкою приблизно на 25 хвилин.

Авіаційний аналітик Алекс Мачерас у Twitter назвав це "дуже тривожним інцидентом з найбільшою авіакомпанією Африки".

Обидва пілоти можуть бути звільненими, а відповідні служби мають тепер провести перевірку графіків роботи екіпажу цієї авіакомпанії і умов праці.

Раніше ми писали, що український майстер створив неймовірний "автомобіль-стелс" для залякування ворогів.

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