Пилот избавил пассажирку от аэрофобии благодаря записке: что в ней такое

Пилоту авиакомпании British Airways пришлось не только управлять воздушным рейсом, но и побыть взять на себя роль психотерапевта, чтобы успокоить пассажирку с аэрофобией. Излечить девушку от панического страха перелетов ему удалось с помощью разъяснений на "спасительной" записке.

Жительница Италии Джулия Бакли, которая ужасно нервничала из-за страха садиться на борт самолета перед отправкой из Бразилии, по приземлению поделилась историей, как пилоту удалось избавить ее от боязни.

Помогла беседа с капитаном воздушного судна, и записка, в которой было поперечное сечение самолета и схема аэродинамики - с помощью такого изображения пилот объяснить пассажирке, как будет летать лайнер, откуда берется подъемная сила, чтобы оставаться в воздухе, и почему с научной точки зрения они не могут "просто упасть с неба".

Так, капитан даже дул на лист бумаги, чтобы показать, как он поднимается, а не падает. Такой "ликбез" происходил в кабине пилота, куда пригласили пассажирку.

Джулия продемонстрировала полученную записку в Twitter, поблагодарив команду пилотов.

Записка от пилота, которая помогла справиться со страхом перелетов (фото: twitter.com/juliathelast)

Кроме того, девушка узнала от пилота, что их самолет может планировать 3 часа без двигателей, поэтому "во время нашего полета в Рио-де-Жанейро мы ни разу не находились дольше трех часов от взлетно-посадочной полосы".

"Также узнал, что турбулентность, которую я ненавидела у побережья Бразилии, возникает из-за того, что два реактивных потока встречаются на экваторе", - рассказывает Джулия.

Девушка призналась, что объяснения и беседа с пилотом ей очень помогла, а также, отвечая на комментарии, добавила, что ее мама посещала курсы для избавления от страха перелетов, однако после них стала бояться еще больше.