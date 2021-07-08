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Пилот "Мрии" впервые показал на видео с дрона, как взлетает украинский авиагигант

Автор: Светлана Мащенко

Пилот Ан-225 "Мрии" - самого большого и грузоподъемного самолета за всю историю мировой авиации, показал на видео с дрона, как взлетает наш авиагигант. Кроме того, он провел экскурсию по внутренней части самолета.

Смотрите ниже на красоту и мощь "Мрии" - гордости нашего авиастроения.

Видео опубликовал командир экипажа "Мрии" Дмитрий Антонов. Он рассказал, что в этот раз на Ан-225 команда отправилась в очередной коммерческий полет - в Лейпциг (Германия).

Впервые кадры взлета гиганта были сняты с дрона. Видео удалось сделать во время вылета из базового аэропорта Гостомель в Лейпциг. Также Анотнов показал работу пилотов и других членов экипажа.

"Вас ждет небольшой рассказ об особенностях двигателей Д-18. А еще очень красивый взлет и замечательные видео из полета", - подписано зрелищное видео.

На ярких кадрах показаны разгон самолета, его "приветствие" и пролет мимо. На фоне слышны переговоры экипажа в кабине.

Видео: Взлет "Мрии" сняли с дрона

Пользователи в комментариях восхищаются мощью и красотой украинской "Мрии":

  • Вы меня сильно удивили кадрами снятыми с коптера! Вот только не понимаю, как его только не сдуло воздушной волной.
  • Крутая задумка, коптера снять взлет, отличные кадры получились.
  • Супер! Відео з квадрокоптера - ніби із якогось голівудського блокбастера. Тільки не комп'ютерна графіка, а вживу! Вражаюче!
  • Дрон пережил вихри пробуждения "Мрии"? Отличный кадр! Спасибо!

Ранее мы писали, что наша "Мрия" взорвала сеть, проехавшись по автобану в Германии.

Также сообщалось, что украинская "Мрия" эффектно приземлилась в Израиле. Появились яркие фото и видео.

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Мрия