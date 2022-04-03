UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пилот "Мрии" впервые побывал у уничтоженного самолета-гиганта в Гостомеле (видео)

Скриншот видео: Дмитрий Антонов
Автор: Светлана Мащенко

Пилот Дмитрий Антонов впервые побывал у "Мрии" Ан-225, которую коварно уничтожил оккупант в аэродроме под Гостомелем.

Об этом говорится в сюжете "Настоящего времени".

"Просто тоска, такая, что передать нельзя... Ровно два месяца назад я в командировку отправился на Мрие. Даже не мог допустить, что такое могло произойти", - говорит Дмитрий.

Пилот показывает рукой на дыру - когда-то там была кабина самолета.

По его мнению, единственное, что можно сделать - это взять отдельные части для создания нового самолета.

Дмитрий Антонов очень любит свою работу и свою "Мрию", на которой он отлетал очень и очень много часов.

У Дмитрия даже есть собственный канал YouTube, где он раньше охотно делился рассказами про свою любимицу, показывал видео с кабинами, взлеты и приземления гиганта.

Напомним, 27 февраля оккупанты уничтожили легендарный Ан-225 "Мрия", который находился на аэродроме в Гостомеле.

Ранее мы писали, что грузинские добровольцы в Гостомеле у разбомбленной "Мрии" сожгли российский триколор.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мрия