RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пілот "Мрії" вперше побував біля знищеного літака-гіганта в Гостомелі (відео)

Скріншот відео: Дмитро Антонов
Автор: Світлана Мащенко

Пілот Дмитро Антонов вперше побував біля "Мрії" Ан-225, яку підступно знищив окупант в аеродромі під Гостомелем.

Про це говориться в сюжеті "Настоящего времени".

"Просто сум, такий, що передати не можна... Рівно два місяці тому я у відрядження відправився на Мрії. Навіть не міг допустити, що таке могло статися", - каже Дмитро.

Пілот показує рукою на діру - колись там була кабіна літака.

На його думку, єдине, що можна зробити - це взяти окремі частини для створення нового літака.

Дмитро Антонов дуже любить свою роботу і свою "Мрію", на якій він відлітав дуже й дуже багато годин.

У Дмитра навіть є власний YouTube-канал, де він раніше залюбки ділився розповідями про свою улюбленицю, показував відео з кабінами, зльоти і приземлення гіганта.

Нагадаємо, 27 лютого окупанти знищили легендарний Ан-225 "Мрія", який знаходився на аеродромі в Гостомелі.

Раніше ми писали, що грузинські добровольці в Гостомелі біля розбомбленої "Мрії" спалили російській триколор.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мрия