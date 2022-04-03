Пілот "Мрії" вперше побував біля знищеного літака-гіганта в Гостомелі (відео)

Пілот Дмитро Антонов вперше побував біля "Мрії" Ан-225, яку підступно знищив окупант в аеродромі під Гостомелем.
Про це говориться в сюжеті "Настоящего времени".
"Просто сум, такий, що передати не можна... Рівно два місяці тому я у відрядження відправився на Мрії. Навіть не міг допустити, що таке могло статися", - каже Дмитро.
Пілот показує рукою на діру - колись там була кабіна літака.
На його думку, єдине, що можна зробити - це взяти окремі частини для створення нового літака.
Дмитро Антонов дуже любить свою роботу і свою "Мрію", на якій він відлітав дуже й дуже багато годин.
У Дмитра навіть є власний YouTube-канал, де він раніше залюбки ділився розповідями про свою улюбленицю, показував відео з кабінами, зльоти і приземлення гіганта.
Нагадаємо, 27 лютого окупанти знищили легендарний Ан-225 "Мрія", який знаходився на аеродромі в Гостомелі.
Раніше ми писали, що грузинські добровольці в Гостомелі біля розбомбленої "Мрії" спалили російській триколор.
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