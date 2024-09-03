Пилосос не всмоктує пил: у чому причина та як повернути потужність

Від чого залежить потужність пилососа

Пилосос - це пристрій, робота якого базується на всмоктуванні повітряного потоку. Разом із потоком повітря втягуються пил та забруднення з поверхонь.

Незважаючи на різноманітність конструктивних рішень, у всіх пилососах однаковий набір компонентів.

Серед них:

потужний відцентровий компресор, який забезпечує прокачування повітря через фільтри пилососа;

система фільтрації, що очищує повітряний потік від пилу;

знімний пилозбірник - контейнер, у якому накопичується зібране сміття.

На корпусі пилососів часто вказується споживана потужність, оскільки великі цифри виглядають вражаюче - чистої води маркетинг. Важливо розуміти, що високий рівень споживання електроенергії не завжди означає ефективність всмоктування.

Причини зниження всмоктувальної потужності пилососа

Чому ж пилосос перестав виконувати свої прямі обов'язки? Причина точно криється всередині - розповідаємо, у чому саме.

Переповнений мішок для сміття

Якщо ваш пилосос став гірше всмоктувати пил, спочатку перевірте, чи не переповнений мішок для сміття. Багато моделей оснащені індикатором рівня заповненості мішка, що значно спрощує контроль за його станом.

Проте бувають випадки, коли індикатор виходить з ладу і відображає невірні дані. У традиційних пилососах з сухим мішком для пилу роль пилозбірника виконують одноразові паперові пакети. Після їх наповнення їх слід викинути і замінити новими.

Забруднені фільтри

У багатьох моделях встановлені фільтри із сітки або піноматеріалу. Якщо їх своєчасно не чистити, вони неминуче забруднюються. Наприклад, циклонний пилосос не має мішків для збирання пилу, а оснащений спеціальним контейнером для сміття.

Такі пилососи ефективно очищають поверхні завдяки обертовому вихору, але погано всмоктують перо, нитки, волосся та інший дрібне сміття, що швидко забиває захисні фільтри.

Зношені щітки двигуна

Якір двигуна обертається на високій швидкості, і щоб зменшити тертя й знос колектора, використовуються ковзаючі контакти (електрощітки), які перетворюють механічну енергію в електричну.

З часом щітка, яка контактує з колектором, зношується і стає меншою за об'ємом і довжиною. У результаті цього пружина слабшає, з'являються зазори. Через поганий контакт двигун не розвиває потрібні оберти або запускається із затримкою.

Засмічений шланг

Щоб це перевірити, потрібно від'єднати шланг і переконатися, що тяга на місці кріплення є. Якщо вона в порядку, значить, проблема в шлангу.

Під час прибирання всередині можуть застрягти сторонні предмети: шкарпетки, грудки паперу, волосся. Усе це обмежує потік повітря і може навіть повністю його перекрити.

Як збільшити потужність пилососа

Тепер, коли ми знаємо про всі "внутрішності" наших вірних помічників, розглянемо, які заходи можна вжити, щоб ваш пилосос працював як новий.

Перевірка мішка. Регулярно перевіряйте мішок і спорожняйте його або змінюйте (якщо мова йде про паперові мішки), коли він заповнений на 70-80%. Якщо у вас вдома є пухнасті улюбленці, це потрібно робити ще частіше.

Огляд насадки. Якщо пилозбірник порожній, а пилосос все ще працює погано, перевірте насадку. Можливо, в ній накопичилося багато волосся або пучків пилу, які заважають нормальному всмоктуванню.

Перевірка шланга. Перевірте шланг на наявність сміття. Приберіть сторонні предмети, якщо вони є. Існує ймовірність, що шланг проколений і повітря просочується через отвір. У такому разі тяга теж буде слабшою. Якщо знайдете дірку, замініть шланг.

Перевірка фільтрів. Потрібно ретельно прочистити всі фільтри. Якщо вони засмітилися, їх треба промити водою або продути повітрям. Силіконовий або мікрофібровий фільтр з піноматеріалу потрібно міняти не рідше ніж раз на півроку. Деякі фільтри з часом зношуються і втрачають свої властивості. Слідкуйте за цим.

Очищення двигуна. Зніміть кришку і ретельно очистіть пил і волосся, які накопичилися на роторі. Зазвичай, для цього достатньо використовувати простий пилосос або щітку. Ви також можете зняти двигун і промити його спиртовим розчином, але це слід робити з обережністю.

Якщо жоден з цих методів не допомагає, то краще звернутися до фахівця або подумати про придбання нового пилососа.