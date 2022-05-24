"Пила воду из батареи": украинский актер рассказал, как его теща выживала в Мариуполе

По его словам о том, что начнется война он не верил до последнего. Цымбалюк активно снимался в сериалах, поэтому на 24 февраля и думать не мог о тревожный чемоданчик и то, что ему придется вывозить жену, сестру и племянников из Киева.

Также в первые дни войны актер не понимал, что делать и как он может быть полезным своей стране.

"Я занял свою нишу. Поскольку у меня не было военной кафедры и я не служил в армии, то думать о ряды ВСУ было неуместно. Когда мы еще находились в Корсуне, я обратился к ребятам из терробороны с вопросом, нужен ли я там. Мне сказали, что могу просто стоять с автоматом. Поэтому я решил быть полезным в медиапространстве", - рассказал Тарас Цымбалюк.

В частности, мужчина стал активно заниматься волонтерством и даже пытался донести до своих коллег, которые продолжают жить и работать в России то, что надо доносить правду до своей аудитории.

Кроме того, от очень переживал за тещу и бабушку жены, которые жили в Мариуполе и с начала марта несколько недель не выходили на связь.

"Они две недели просидели в подвале, пока оккупанты не стали обстреливать и его. Тогда они поняли, что надо вставать и убегать. У них была такая возможность, ведь выяснилось, что их машина была повреждена лишь раз обломком. Я не могу даже представить, что пережили те люди, которым удалось уехать оттуда. Это страх! Они раскручивали батареи и пили из них воду, сосали какой-то кусок сала - один в три дня, просто для того, чтобы выжить. У бабушки сахарный диабет, но эта война их еще сильнее закалила", - сказал актер.

Сейчас актер с женой Тиной находятся в Киеве. Спасены теща с мамой тоже проживают в столице в своей отдельной квартире и надеются вернуться в Мариуполь.

Цымбалюк отметил, что бабушкин дом разрушен прямым попаданием снаряда, а дом тещи сильно поврежден и в нем жили несколько разных групп оккупантов.