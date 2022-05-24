"Пила воду з батареї": український актор розповів, як його теща виживала у Маріуполі

За його словами про те, що почнеться війна він не вірив до останнього. Цимбалюк активно знімався у серіалах, тому на 24 лютого і думати не міг про тривожну валізку і про те, що йому доведеться вивозити дружину, сестру та племінників із Києва.

Також у перші дні війни актор не розумів, що робити і як він може бути корисним своїй країні.

"Я зайняв свою нішу. Оскільки у мене не було військової кафедри і я не служив в армії, то думати про лави ЗСУ було недоречно. Коли ми ще перебували в Корсуні, я звернувся до хлопців із тероборони з питанням, чи потрібен я там. Мені сказали, що можу просто стояти з автоматом. Тож я вирішив бути корисним у медіапросторі", – розповів Тарас Цимбалюк.

Зокрема, чоловік став активно займатись волонтерством і навіть намагався донести до своїх колег, які продовжують жити і працювати в Росії те, що треба доносити правду до своєї аудиторії.

Окрім того, від дуже переживав за тещу та бабусю дружини, які жили в Маріуполі й з початку березня кілька тижнів не виходили на зв’язок.

"Вони два тижні просиділи в підвалі, допоки окупанти не стали обстрілювати і його. Тоді вони зрозуміли, що треба вставати й тікати. В них була така можливість, адже з’ясувалось, що їхня машина була пошкоджена лише раз уламком. Я не можу навіть уявити, що пережили ті люди, яким вдалось виїхати звідти. Це страх! Вони розкручували батареї та пили з них воду, смоктали якийсь шматок сала – один в три дні, просто для того, щоб вижити. У бабусі цукровий діабет, але ця війна їх ще сильніше загартувала", - сказав актор.

Зараз актор з дружиною Тіною перебувають у Києві. Врятовані теща з мамою теж проживають у столиці у своїй окремій квартирі та сподіваються повернутись до Маріуполя.

Цимбалюк зазначив, що бабусин будинок зруйнований прямим попаданням снаряда, а дім тещі сильно пошкоджений і в ньому мешкали кілька різних груп окупантів.