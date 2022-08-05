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Пікантна кабачкова ікра карі на зиму: жодного майонезу чи томатної пасти

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П'ятниця 05 серпня 2022 11:47
Пікантна кабачкова ікра карі на зиму: жодного майонезу чи томатної пасти Колаж РБК-Україна: Як приготувати кабачкову ікру "карі"
Автор: Світлана Мащенко

Кабачкова ікра - неймовірна смакота, яку й на хліб намазати й так ложками поїсти. Особливо взимку, коли кабачки недоступні й дорогущі.

Рецептом незвичної ікри карі поділилася українська кулінарна блогерка Лілія Цвіт.

Інгредієнти:

  • кабачки - 2 кг
  • перець - 1 кг
  • цибуля - 0,5 кг
  • сіль - 40 г (1,5 ст. л)
  • олія - 100 мл
  • оцет 9% - 50 мл
  • цукор - 50 г
  • карі - 2 ст. л.
  • коріандр мелений - 1 ч. л.
  • куркума - 1 ч. л.

Як приготувати закуску

Помийте перець, очистіть від зернят і поріжте смужками. Цибулю теж треба почистити і нарізати півкільцями.

Помийте кабачки, наріжте кільцями (якщо кабачки не дуже молоді, можна дрібніше). Посипте овочі сіллю, перемішайте, щоб вони пустили сік.

За півгодини додайте цукор та олію і поставте тушкуватися на одну годину. Важливо тушкувати під кришкою і час від часу перемішувати.

Вимкніть плиту і додайте в кабачки спеції: карі, мелений коріандр, куркуму, оцет. Перебийте блендером до однорідності.

Готову перемелену ікру протушкуйте 30-40 хвилин до бажаної консистенції, хочете густіше - тушкуйте довше.

Перекладіть готову ікру до стерилізованих банок і герметично закрутіть стерилізованими кришками. Оберніть банки догори дном і так охолодіть, закутувати не треба.

Смачного!

Раніше ми писали, як законсервувати кабачки карі на зиму.

Також кулінарка розповіла, як приготувати хрусткі квашені огірки на зиму.

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