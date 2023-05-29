Підживіть цими добривами перці і баклажани і вони засиплють вас плодами: найкращі народні засоби

Чим підживити перці та баклажани після пересадки

"Одну з важливих ролей у вирощуванні овочів грають підживлення. Тут важливо не лише вибрати "правильне" добриво, а й внести поживні речовини вчасно. Чим підживити перець та баклажани після висадки в ґрунт, щоб вони швидко пішли у зріст і принесли багатий урожай, я розкажу у відео та покажу, як ми готуємо натуральне добриво для підживлення всіх видів овочів", - каже городниця.

За 1-2 дні до висадки розсади вона радить добре полити рослини і провести підживлення монофосфатом калію - 1 г на 1 л води, а також бурштиновою кислотою 0,5 г на 2 л води. Це дозволить рослинам перенести після стрес пересадки та адаптуватися до нових умов.

"Спеціалісти радять провести цим культурам мінеральне підживлення, використовуючи аміачну селітру. Пропорції розведення - сірникова коробка на 10 л води. Також можна брати монофосфат калію і суперфосфат", - пояснює господиня.

Також вона каже, що можна зробити комплексне підживлення. На 10 л. взяти 10 г суперсульфату калію, 5 г карбамід і 30 г суперсульфат. Таке добриво сприятиме появі більшої кількості суцвіть.

"Коли з'являться плоди, то треба дивитись на них. Якщо вони рівненькі, недеформовані, листочки здорові й гарні, то ми більше не використовуємо мінеральні добрива. Але якщо плоди скручені і деформовані, то можна додати підживлення монофосфатом калію - 1 г на 10 л води. Але зазвичай це використовують фермери на великих плантаціях", - каже городниця.

Які є народні засоби підживлення

Також можна приготувати домашнє добриво. Воно годиться не тільки для перців та баклажанів, а й для інших рослин.

"Берете 2 кілограми гною, розводите й настоюєте. Якщо то курячий послід, то розводите 1 до 20, якщо коров'як - тоді 1 до 10. Також можна використовувати деревний попіл. Під кожен кущ посипте жменю попелу й дуже добре полийте водою. Або зробіть настій - 1 склянку деревного попелу розведіть у 10 л води, настоюйте одну-дві доби і полийте по літрі під кущ", - радить городниця.

Для підживлення можна використовувати і бананову шкірку. 4 штуки залийте водою у 3-літровій банці та залиште на 2-3 доби. Тоді вийміть шкірки й долийте води.

"Варто приготувати комплексне добриво з кропиви, дріжджів та житнього хліба. Теплою водою намочіть літрову банку сухарів і залиште на добу. Тоді помістіть їх у 10-літрове відро, долийте трохи теплої води і всипте 10-12 г сухих дріжджів. Залиште на 1-2 години у теплі, щоб вони активізувались. Тоді дрібно наріжте 5 л кропиви й додайте до розчину. Цей настій має бродити 4-5 діб", - говорить городниця.

Потім 1 л цього настою розведіть у 10 л води й поливайте по літрі під кущ.

"Також на 10 літрів настою можна додати ще 3 краплі йоду. Він стимулює цвітіння, ріст і розвиток рослин. Це також профілактика хвороб і шкідників. Таке йодове підживлення можна провести тоді, коли сформуються плоди", - пояснює господиня.