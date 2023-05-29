Подкормите этими удобрениями перцы и баклажаны и они засыпят вас плодами: лучшие народные средства

Чем подкормить перцы и баклажаны после пересадки

"Одну из важных ролей в выращивании овощей играют подкормки. Здесь важно не только выбрать "правильное" удобрение, но и внести питательные вещества вовремя. Чем подкормить перец и баклажаны после высадки в грунт, чтобы они быстро пошли в рост и принесли богатый урожай, расскажу в видео и покажу, как мы готовим натуральное удобрение для подкормки всех видов овощей", - говорит огородница.

За 1-2 дня до высадки рассады она советует хорошо полить растения и провести подкормку монофосфатом калия - 1 г на 1 л воды, а также янтарной кислотой 0,5 г на 2 л воды. Это позволит растениям перенести стресс после пересадки и адаптироваться к новым условиям.

"Специалисты советуют провести этим культурам минеральную подкормку, используя аммиачную селитру. Пропорции разведения - спичечная коробка на 10 л воды. Также можно брать монофосфат калия и суперфосфат", - объясняет хозяйка.

Также она говорит, что можно сделать комплексную подкормку. На 10 л взять 10 г суперсульфата калия, 5 г карбамида и 30 г суперсульфат. Такое удобрение будет способствовать появлению большего количества соцветий.

"Когда появятся плоды, то надо смотреть на них. Если они ровные, недеформированные, листочки здоровые и красивые, то мы больше не используем минеральные удобрения. Но если плоды скручены и деформированы, то можно добавить подкормку монофосфатом калия - 1 г на 10 л воды. Но обычно это используют фермеры на крупных плантациях", - говорит огородница.

Какие есть народные средства подкормки

Также можно приготовить домашнее удобрение. Оно подходит не только для перцев и баклажанов, но и для других растений.

"Берете 2 килограмма навоза, разводите и настаиваете. Если куриный помет, то разводите 1 до 20, если коровяк - тогда 1 до 10. Также можно использовать древесный пепел. Под каждый куст посыпьте горсть пепла и очень хорошо полейте водой. Или сделайте настой - 1 стакан древесной золы разведите в 10 л воды, настаивайте одни-два дня и полейте по литру под куст", - советует огородница.

Для подкормки можно использовать и банановую кожуру. 4 штуки залейте водой в 3-литровой банке и оставьте на 2-3 дня. Тогда выньте кожуру и долейте воды.

"Стоит приготовить комплексное удобрение из крапивы, дрожжей и ржаного хлеба. Теплой водой намочите литровую банку сухарей и оставьте на сутки. Тогда поместите их в 10-литровое ведро, долейте немного теплой воды и всыпьте 10-12 г сухих дрожжей. Оставьте на 2 часа в тепле, чтобы они активизировались. Тогда мелко нашинкуйте 5 л крапивы и добавьте к раствору", - говорит хозяйка.

Затем 1 л этого настоя разведите в 10 л воды и поливайте по литру под куст.

"Также на 10 литров настоя можно добавить еще 3 капли йода. Он стимулирует цветение, рост и развитие растений. Это также профилактика болезней и вредителей. Такую йодовую подкормку можно провести тогда, когда сформируются плоды", - объясняет хозяйка.