Підживіть цим троянди і вони радуватимуть вас до пізньої осені

Дріжджі

Дріжджі - це чудовий та простий варіант підживити троянду. Дріжджовий розчин показує швидкі результати та продовжує цвітіння до пізньої осені.

Візьміть 200 г сухих дріжджів та розчиніть їх у 5 л води.Також додайте 1 ст. л. цукру для швидкого бродіння. Розчин потрібно поставити у тепле місце на одну добу та потім полити рослини. Готове добриво можна зберігати в холодильнику не більше одного тижня.

Нашатирний спирт

Для підживлення троянд необхідно розвести нашатирний спирт у воді в пропорції 1 ст. л. на 1 л. Потім полити квіти 1 л розчину на один кущ. Підживлювати рослини необхідно лише вранці чи увечері, аж ніяк не в спеку.

Деревна зола

Деревна зола - доступне органічне добриво, яке містить калій, кальцій, магній, залізо, фосфор, сірку. Її можна застосувати у вигляді розчину, для цього треба змішати 30 г золи на 10 л води. Також можна насипати по 200 г сухого добрива під кожен кущ.

Коров'як

Коров'як розведіть у воді у співвідношенні один до десяти. Залиште суміш на тиждень, кожен день його перемішуючи. Потім розведіть знову розчин в пропорції 1:2 та поливайте квіти.

Як поливати троянди

Поливати рослини необхідно лише під корінь, уникаючи попадання на листя і квіти. Полив проводиться теплою водою один раз на тиждень. На одну рослину необхідно витрачати 10-12 літрів води. В жарку, суху погоду кількість поливів збільшують до двох разів на тиждень.

Не варто троянди поливати увечері, щоб запобігти розвитку таких грибкових захворювань, як чорна плямистість і борошниста роса.

В кінці літа зменшується потреба рослини у волозі, і в цей період необхідно скоротити полив. Перед самим настанням морозів троянди знову потребують рясного поливу, приблизно 30-50 л під кущ.