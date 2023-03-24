"Друкована" їжа й паспорти серцебиття: вчені спрогнозували, якими будуть подорожі у майбутньому

Яким буде паспортний контроль

У майбутньому пасажири проходитимуть паспортний контроль миттєво. Провідні футурологи вважають, що "біометричні паспорти серцебиття" замінять традиційні паспорти, а унікальні серцеві підписи мандрівників зчитуватимуться як форма ідентифікації.

Таке "відкриття" описали у звіті easyJet 2070, який представляє бачення подорожей у майбутньому. У звіті також йдеться і про "розумні" сидіннями в літаках, які адаптуються до форми пасажира й можливість "друкувати" їжу в готелях.

Як зміниться комфортабельність

Вчені прогнозують, що сферу авіаперельотів чекає справжня революція. Ергономічні "сенсорні" сидіння в літаку стануть нормою. Розумні матеріали адаптуватимуться до форм тіла пасажирів, їхнього росту, ваги та температури, щоб забезпечити індивідуальний комфорт польоту.

Пасажирів під час польоту замість звичних бортових екранів розважатимуть оптоелектронні пристроїв, які "відтворюватимуться" прямо перед очима.

Також будуть повітряні таксі електронного VTOL (з вертикальним зльотом і посадкою), а поїздка до аеропорту стане швидшою та зручнішою, ніж будь-коли раніше.

У майбутньому крісла адаптовуватимуться під ріст і форму тіла пасажира (скриншот)

Якими будуть готелі

У готелях буде 3D-друковане харчування - "шведський стіл", що дозволятиме відпочивальникам "друкувати" все, що вони хочуть їсти на сніданок, обід і вечерю.

Автори звіту передбачають, що підземні готелі будуть "наденергоефективними та єдиними з навколишнім середовищем".

У 2070 році всі готельні номери стануть "розумними". Гості зможуть заздалегідь вибрати твердість ліжок, температуру навколишнього середовища та вмикати свою улюблену музику.

У майбутньому люди зможуть подорожувати без валіз. Адже вчені вважають, що туристи матимуть змогу друкувати за допомогою 3D-принтерів одяг. Такі речі будуть "підігнані до ідеального крою та стилю".

У майбутньому у готельних буфетах можна буде друкувати їжу (скриншот)

Які опції у подорожах хотіли б реалізувати туристи

"Подорожі в часі" за допомогою тактильних костюмів, які дозволяють відвідати історичні місця, щоб побачити, як виглядало життя багато років тому - 42% туристів хотіли б реалізувати таку опцію.

Безперебійна безпека аеропорту - використання біометричних паспортів серцебиття - 38%.

Підводні мандрівки до глибин океану - 32%.

Підземні готелі, гармонійні з навколишнім середовищем - 26%.

Розумні готелі з номерами, які адаптуються відповідно до потреб і побажань мандрівників - 25%.

Навушники, які у відпустці перекладатимуть місцеву мову в режимі реального часу та дозволятимуть відвідувачам розмовляти місцевим жаргоном - 24%.

Туристи хотіли б реалізувати опцію віртуальної подорожі у далеке минуле (скриншот)

Опція "спробуй, перш ніж купувати", яка дозволяє туристам побачити, почути, понюхати та відчути пункт призначення перед бронюванням - 23%.

Ергономічні та біоміметичні сенсорні крісла, які адаптуються до форми тіла, ваги та температури пасажира, забезпечуючи максимальний комфорт - 20%.

Надрукований на 3D-принтері готельний шведський стіл - 19%.

Щоб розваги на борту транслювались прямо перед очима пасажирів - 18%.

Тижневі туристичні пакети на Місяць - 17%.

Аеротаксі E-VTOL, що доставляють пасажирів з дому до термінала аеропорту, а також перевозять туристів по містах за кордоном - 14%.

Оренда безпілотних автомобілів - 13%.

Цифровий голографічний персональний консьєрж, що супроводжує туристів і консультує - 11%.

Одяг, надрукований на 3D-принтері, який можна переробити після прибуття в готель - 10%.