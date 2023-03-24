"Печатная" еда и паспорта сердцебиения: ученые спрогнозировали, какими будут путешествия в будущем

Каким будет паспортный контроль

В будущем пассажиры будут проходить паспортный контроль мгновенно. Ведущие футурологи считают, что биометрические паспорта сердцебиения заменят традиционные паспорта, а уникальные сердечные подписи путешественников будут считываться как форма идентификации.

Такое "открытие" описано в отчете easyJet 2070, который представляет видение путешествий в будущем. В отчете также говорится и о "умных" сиденьях в самолетах, которые адаптируются к форме пассажира и возможности "печатать" еду в отелях.

Как изменится комфортабельность

Ученые прогнозируют, что сферу авиаперелетов ждет настоящая революция. Эргономичные "сенсорные" сиденья в самолете станут нормой. Умные материалы будут адаптироваться к формам тела пассажиров, их росту, весу и температуре, чтобы обеспечить индивидуальный комфорт полета.

Пассажиров во время полета вместо привычных бортовых экранов будут развлекать оптоэлектронные устройства, которые будут "воспроизводиться" прямо перед глазами.

Также будут воздушные такси электронного VTOL (с вертикальным взлетом и посадкой), а поездка в аэропорт станет более быстрой и удобной, чем когда-либо ранее.

В будущем кресла будут адаптироваться под рост и форму тела пассажира (скриншот)

Какими будут отели

В отелях будет 3D-печатное питание - "шведский стол", что позволит отдыхающим "печатать" все, что они хотят есть на завтрак, обед и ужин.

Авторы отчета предполагают, что подземные отели будут "сверхэнергоэффективными и едиными с окружающей средой".

В 2070 году все гостиничные номера станут "умными". Гости смогут заранее выбрать жесткость кроватей, температуру окружающей среды и включать свою любимую музыку.

В будущем люди смогут путешествовать без чемоданов. Ведь ученые считают, что туристы будут печатать с помощью 3D-принтеров одежду. Такие вещи будут "подогнаны по идеальному крою и стилю".

В будущем в гостиничных буфетах можно будет печатать еду (скриншот)

Какие опции в путешествиях хотели бы реализовать туристы

"Путешествия во времени" с помощью тактильных костюмов, позволяющих посетить исторические места, чтобы увидеть, как выглядела жизнь много лет назад - 42% туристов хотели бы реализовать такую опцию.

Бесперебойная безопасность аэропорта - использование биометрических паспортов сердцебиения - 38%.

Подводные путешествия к глубинам океана - 32%.

Подземные отели, гармоничные с окружающей средой - 26%.

Умные отели с номерами, которые адаптируются в соответствии с потребностями и пожеланиями путешественников - 25%.

Наушники, которые в отпуске будут переводить местный язык в режиме реального времени и позволять посетителям разговаривать на местном жаргоне - 24%.

Туристы хотели бы реализовать опцию виртуального путешествия в далекое прошлое (скриншот)

Опция "пробуй, прежде чем покупать", позволяющая туристам увидеть, услышать, понюхать и почувствовать пункт назначения перед бронированием - 23%.

Эргономичные и биомеметические сенсорные кресла, которые адаптируются к форме тела, весу и температуре пассажира, обеспечивая максимальный комфорт - 20%.

Напечатанный на 3D-принтере гостиничный шведский стол - 19%.

Чтоб развлечения на борту транслировались прямо перед глазами пассажиров - 18%.

Недельные туристические пакеты на Луну - 17%.

Аэротакси E-VTOL, доставляющие пассажиров из дома в терминал аэропорта, а также перевозящие туристов по городам за рубежом - 14%.

Аренда беспилотных автомобилей - 13%.

Цифровой голографический персональный консьерж, сопровождающий туристов и консультирующий их - 11%.

Одежда, напечатанная на 3D-принтере, которую можно переделать по прибытии в отель - 10%.