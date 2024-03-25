UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Підвішений" квиток у театр: в Києві запустили нову ініціативу

Як отримати "підвішений" квиток у театр (фото: facebook.com/molodyytheatre)
Автор: Анна Шиканова

Мешканці Києва та гості столиці можуть брати участь у новій ініціативі, яку започаткував Молодий театр. Для цього потрібно купити "підвішений" квиток на виставу, який дістанеться людині, яка цього потребує.

Як буде працювати ця ініціатива, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію столичного Молодого театру у Facebook.

Хто зможе скористуватися таким квитком

Якщо ви хочете зробити приємність тим, хто не має змоги купити квиток у театр, ви можете придбати та "підвісити" квиток для цих людей. Ця традиція загальноприйнята в усьому світі, тож Молодий театр також долучається до відомої практики.

Підвішеним квитком можуть скористатися громадяни України, які в період воєнного стану захищають нашу Батьківщину на фронті:

  • Військовослужбовці ЗСУ
  • Члени їх сімей
  • Родини загиблих воїнів
  • Добровольці територіальної оборони Києва та області
  • Волонтери
  • Вимушено переміщені особи

Як отримати "підвішений" квиток у театр

Щоб отримати такий підвішений квиток, зателефонуйте у бюро по роботі з глядачем:

(050) 418 6848

(067) 489 4840

Що таке "підвішений" квиток

Це традиція оплатити послугу, щоб нею міг скористатися хтось інший. Походить від назви кави, яку за традицією можна було замовити в кафе Неаполя, щоб продемонструвати своє везіння та щедрість.

При цьому клієнт отримував одну філіжанку кави, але платив за дві. За рахунок цього, безхатченки та бідняки могли зайти у кафе та спитати, чи немає у бармена "зайвого" напою. Також такою кавою пригощали мандрівників.

Традицію "підвішувати" або притримувати каву, інші напої або послуги поширили по всьому світу і зараз це символізує щедрість та бажання допомогти іншій людині.

Читайте РБК-Україна в Google News
квиткиБлагодійна організація