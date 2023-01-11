Підвищують імунітет і покращують травлення: 6 найкорисніших спецій, які мають бути у кожного

Куркума

Це королева спецій. Активний компонент куркуми - куркумін. Обов'язково використовуйте разом з чорним перцем, за допомогою пиперина, який там міститься, підвищується дія куркуміна майже на 90%.

Згідно з останніми даними, куркумін бере участь у стимуляції роботи жовчного міхура, має протизапальні та антибактеріальні властивості, підвищує імунітет, покращує стан шкіри, підтримує печінку.

Чорний перець

Якщо куркума - це королева спецій, а то перець - король. Він покращує травлення, стимулює виділення соляної кислоти.

Пиперин підсилює проникнення амінокислот крізь стінки кишечника в кров, прискорюючи засвоюваність їжі під час проходження її через кишечник.

Чорний перець - відмінний очищувач органів дихання, він зменшує утворення слизу і видаляє його.

Імбир

Він має антимікробну, протизапальну, відхаркувальну, жарознижувальну, потогінну дію. Він допомагає покращити травлення, підвищує кислотність шлунку.

Імбир заспокоює нервову систему, зміцнює імунітет та є чудовим тонізуючим засобом.

Гвоздика

У гвоздикових бутонах криється справжній мультивітамінний комплекс, здатний позитивно впливати на людський організм.

Це натуральний антисептик. Гвоздика також ефективна від паразитів, має протигрибкову дію, сприяє загоєнню ран, подряпин, має протизапальну дію.

Ця спеція впливає на тиск, підвищуючи його, позбавляє від здуття живота, ефективна від кашлю, має заспокійливу дію, знижує ризик розвитку онкологічних захворювань.

Кардамон

Завдяки багатому вмісту корисних речовин, кардамон використовують: при застуді і вірусних інфекціях як антисептик. При кашлі - як відхаркувальний засіб.

Кардамон також корисний при метеоризмі і порушенні травлення, при розладі кишечника, нудоті й блювоті. Цю спецію варто вживати, коли є занепад сил, безсоння, депресія чи порушення менструального циклу.

М'ята

Сприятливо діє на шлунково-кишковий тракт. Усуває метеоризм, нормалізує кишкову перистальтику, знищує патогенну флору.

Має знеболювальний ефект, зменшує запальні процеси, підходить для лікування вірусних захворювань, зміцнює імунітет та покращує відтік жовчі.