Актор Оскар Кучера зганьбився у Дудя: найдикіші "перли" про війну і Україну

Російський актор і телеведучий Оскар Кучера повністю підтримує війну проти України, яку розв'язала його країна. Артист всіляко висловлює свою довіру диктатору Володимиру Путіну, якого він поважає і "не вважає божевільним".
При цьому варто зазначити, що сам актор у 2021 році цілий рік жив у Києві, де знімався в українському серіалі.
А ось нещодавно Кучера дав інтерв'ю журналісту Юрію Дудю, в якому озвучив безліч протиріч. Найдикіші перли росіянина, які вже розлітаються соцмережами, - читайте у матеріалі Styler.
Журналіст запитав у Кучери запитав, чому Росія розпочала війну. Актор звинувачує у всьому США.
На думку Кучери, саме Америка розв'язала війну в Україні, "щоб вичавити якісь профіти для своєї економіки, що загниває".
"Потрібно з Європи щось витягти, треба послабити Росію", - сказав 48-річний артист про причини війни.
Реакція Дудя на слова Кучери
Ось ще кілька висловів актора.
Оскар Кучера у фільмі "Код апокаліпсиса"
"Сміливіша людина не пихтіти, а сяде за стіл переговорів і не дасть своєму народу вмирати", - сказав Кучера про Зеленського.
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Потім артист розповів про свою родину та про те, що вони з дружиною поїхали на американський курорт, щоб народити там дитину.
"Це не було зроблено заради паспорта, заради того, щоб полетіти та зробити дитину американцем, це просто так склалися обставини", - сказав телеведучий.
У США подружжя зробило дитині американський паспорт.
"Як мінімум, з цим паспортом йому не потрібно буде робити візи, щоб літати світом. Якщо взагалі людина з російським паспортом матиме можливість далі літати світом", - сказав Кучера.
Оскар Кучера і Владимир Меньшов в фільмі "Код апокаліпсиса"
Зауважимо, що у словах актора дуже багато протиріч. Зокрема, він вважає, що нацистам не місце у Росії, але не бачить нічого поганого у тому, що пропутінський чиновник Дмитро Рогозін "зіґував" на російському марші в 2007 році.
Також він вважає, що мета РФ у війні - не захопити українські території. Однак погоджується з заявами Путіна про "приєднання територій України" до складу держави-терориста.
І хоча ставитися до Юрія Дудя можна по-різному, але конкретно у цьому інтерв'ю він принаймні спробував втовкмачити у голову зазомбованого пропагандою актора факти про причини і наслідки війни для його ж країни.
Але далеко не факт, що йому це вдалося...
Нагадаємо, Дудь жорстко пройшовся Путіном і його "світом" і підтримав Україну.