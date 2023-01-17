Актор Оскар Кучера зганьбився у Дудя: найдикіші "перли" про війну і Україну

Чому Росія розпочала війну?

Журналіст запитав у Кучери запитав, чому Росія розпочала війну. Актор звинувачує у всьому США.

На думку Кучери, саме Америка розв'язала війну в Україні, "щоб вичавити якісь профіти для своєї економіки, що загниває".

"Потрібно з Європи щось витягти, треба послабити Росію", - сказав 48-річний артист про причини війни.

Реакція Дудя на слова Кучери

Ось ще кілька висловів актора.

"Війна почалася не для того, щоби завоювати Україну"

"Більшість тих, кого відправили до зони бойових дій, не хочуть воювати"

"Я не можу стояти проти своєї війни, проти спецоперації"

"Бомбити Україну - це катастрофа, але не бомбардувати, наскільки я розумію, це дати можливість, щоб працювали військові заводи"

"Для мене Москва та Київ – це однакові міста, я наполовину українець"

"А ти вважаєш в Україні немає нацистів?"

"Росія стрілятиме далі, це стратегічне бомбардування"

"Ліс рубають - тріски летять"

"Я буду зляканий, якщо моїх дітей відправлять на фронт"

"Тікати з країни сенсу немає" (зараз Кучера знаходиться за кордоном - ред.)

Оскар Кучера у фільмі "Код апокаліпсиса"

Оскар Кучера про Путіна та Зеленського

"Сміливіша людина не пихтіти, а сяде за стіл переговорів і не дасть своєму народу вмирати", - сказав Кучера про Зеленського.

"Я підтримую Путіна у тій політиці, яку він зараз почав вести щодо того, що відбувається всередині країни"

"Я ставлюся до Зеленського зі злістю"

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Що сказав актор про сім'ю з дитиною

Потім артист розповів про свою родину та про те, що вони з дружиною поїхали на американський курорт, щоб народити там дитину.

"Це не було зроблено заради паспорта, заради того, щоб полетіти та зробити дитину американцем, це просто так склалися обставини", - сказав телеведучий.

У США подружжя зробило дитині американський паспорт.

"Як мінімум, з цим паспортом йому не потрібно буде робити візи, щоб літати світом. Якщо взагалі людина з російським паспортом матиме можливість далі літати світом", - сказав Кучера.

Оскар Кучера і Владимир Меньшов в фільмі "Код апокаліпсиса"

Зауважимо, що у словах актора дуже багато протиріч. Зокрема, він вважає, що нацистам не місце у Росії, але не бачить нічого поганого у тому, що пропутінський чиновник Дмитро Рогозін "зіґував" на російському марші в 2007 році.

Також він вважає, що мета РФ у війні - не захопити українські території. Однак погоджується з заявами Путіна про "приєднання територій України" до складу держави-терориста.

І хоча ставитися до Юрія Дудя можна по-різному, але конкретно у цьому інтерв'ю він принаймні спробував втовкмачити у голову зазомбованого пропагандою актора факти про причини і наслідки війни для його ж країни.

Але далеко не факт, що йому це вдалося...