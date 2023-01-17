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Актор Оскар Кучера зганьбився у Дудя: найдикіші "перли" про війну і Україну

Оскар Кучера зганьбився у Дудя (кадр з серіалу "Щаслива попри все")
Автор: Людмила Жукова

Російський актор і телеведучий Оскар Кучера повністю підтримує війну проти України, яку розв'язала його країна. Артист всіляко висловлює свою довіру диктатору Володимиру Путіну, якого він поважає і "не вважає божевільним".

При цьому варто зазначити, що сам актор у 2021 році цілий рік жив у Києві, де знімався в українському серіалі.

А ось нещодавно Кучера дав інтерв'ю журналісту Юрію Дудю, в якому озвучив безліч протиріч. Найдикіші перли росіянина, які вже розлітаються соцмережами, - читайте у матеріалі Styler.

Чому Росія розпочала війну?

Журналіст запитав у Кучери запитав, чому Росія розпочала війну. Актор звинувачує у всьому США.

На думку Кучери, саме Америка розв'язала війну в Україні, "щоб вичавити якісь профіти для своєї економіки, що загниває".

"Потрібно з Європи щось витягти, треба послабити Росію", - сказав 48-річний артист про причини війни.

Реакція Дудя на слова Кучери

Ось ще кілька висловів актора.

  • "Війна почалася не для того, щоби завоювати Україну"
  • "Більшість тих, кого відправили до зони бойових дій, не хочуть воювати"
  • "Я не можу стояти проти своєї війни, проти спецоперації"
  • "Бомбити Україну - це катастрофа, але не бомбардувати, наскільки я розумію, це дати можливість, щоб працювали військові заводи"
  • "Для мене Москва та Київ – це однакові міста, я наполовину українець"
  • "А ти вважаєш в Україні немає нацистів?"
  • "Росія стрілятиме далі, це стратегічне бомбардування"
  • "Ліс рубають - тріски летять"
  • "Я буду зляканий, якщо моїх дітей відправлять на фронт"
  • "Тікати з країни сенсу немає" (зараз Кучера знаходиться за кордоном - ред.)

Оскар Кучера у фільмі "Код апокаліпсиса"

Оскар Кучера про Путіна та Зеленського

"Сміливіша людина не пихтіти, а сяде за стіл переговорів і не дасть своєму народу вмирати", - сказав Кучера про Зеленського.

  • "Я підтримую Путіна у тій політиці, яку він зараз почав вести щодо того, що відбувається всередині країни"
  • "Я ставлюся до Зеленського зі злістю"

Скриншот

Що сказав актор про сім'ю з дитиною

Потім артист розповів про свою родину та про те, що вони з дружиною поїхали на американський курорт, щоб народити там дитину.

"Це не було зроблено заради паспорта, заради того, щоб полетіти та зробити дитину американцем, це просто так склалися обставини", - сказав телеведучий.

У США подружжя зробило дитині американський паспорт.

"Як мінімум, з цим паспортом йому не потрібно буде робити візи, щоб літати світом. Якщо взагалі людина з російським паспортом матиме можливість далі літати світом", - сказав Кучера.

Оскар Кучера і Владимир Меньшов в фільмі "Код апокаліпсиса"

Зауважимо, що у словах актора дуже багато протиріч. Зокрема, він вважає, що нацистам не місце у Росії, але не бачить нічого поганого у тому, що пропутінський чиновник Дмитро Рогозін "зіґував" на російському марші в 2007 році.

Також він вважає, що мета РФ у війні - не захопити українські території. Однак погоджується з заявами Путіна про "приєднання територій України" до складу держави-терориста.

І хоча ставитися до Юрія Дудя можна по-різному, але конкретно у цьому інтерв'ю він принаймні спробував втовкмачити у голову зазомбованого пропагандою актора факти про причини і наслідки війни для його ж країни.

Але далеко не факт, що йому це вдалося...

Нагадаємо, Дудь жорстко пройшовся Путіном і його "світом" і підтримав Україну.

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Юрій Дудь