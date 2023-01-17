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Поддерживающий войну Оскар Кучера опозорился у Дудя: самые дикие "перлы" актера про Украину

Фото: Оскар Кучера опозорился у Дудя (кадр из сериала "Счастлива вопреки")
Автор: Людмила Жукова

Российский актер и телеведущий Оскар Кучера полностью поддерживает войну против Украины, которую развязала его страна. Артист всячески выражает свое доверие диктатору Владимиру Путину, которого он уважает и "не считает сумасшедшим".

При этом, стоит отметить, что сам актер в 2021 году целый год жил в Киеве, где снимался в украинском сериале...

А вот недавно Кучера дал интервью журналисту Юрию Дудю, в котором озвучил массу противоречий. Самые дикие перлы россиянина, которые уже разлетаются соцсетями, - читайте в материале Styler.

Почему Россия начала войну?

Журналист спросил у Кучеры спросил, почему Россия начала войну. Актер же винит во всем США.

По мнению Кучеры, именно Америка развязала войну в Украине, "чтобы выжать какие-то профиты для своей загнивающей экономики".

"Нужно из Европы что-то вытащить, нужно ослабить Россию", - сказал 48-летний артист о причинах войны.

Реакция Дудя на слова Кучеры

Вот еще несколько высказываний актера.

  • "Война началась не для того, чтобы завоевать Украину"
  • "Большинство тех, кого отправили в зону боевых действий, не хотят воевать"
  • "Я не могу стоять против своей войны, против спецоперации"
  • "Бомбить Украину - это катастрофа, но не бомбить, насколько я понимаю, это дать возможность, чтобы работали военные заводы"
  • "Для меня Москва и Киев - это одинаковые города, я наполовину украинец"
  • "А ты считаешь в Украине нет нацистов?"
  • "Россия будет стрелять дальше, это стратегическое бомбардирование"
  • "Лес рубят - щепки летят"
  • "Я буду в ужасе, если моих детей отправят на фронт"
  • "Бежать из страны смысла нет" (сейчас Кучера находится за границей - ред.)

Оскар Кучера в фильме "Код апокалипсиса"

Оскар Кучера о Путине и Зеленском

"Более смелый человек не будет пыхтеть, а сядет за стол переговоров и не даст своему народу умирать", - сказал Кучера о Зеленском.

  • "Я поддерживаю Путина в той политике, которую он сейчас начал вести относительно того, что происходит внутри страны"
  • "Я отношусь к Зеленскому со злостью"

Скриншот

Что сказал актер о семье с ребенком

Затем артист рассказал о своей семье и о том, что они с женой уехали на американский курорт, чтобы родить там ребенка.

"Это не было сделано ради паспорта, ради того, чтобы полететь и сделать ребенка американцем, это просто так сложились обстоятельства", - сказал телеведущий.

В США супруги сделали ребенку американский паспорт.

"Как минимум, с этим паспортом ему не нужно будет делать визы, чтобы летать по миру. Если вообще у человека с российским паспортом будет возможность дальше летать по миру", - сказал Кучера.

Оскар Кучера и Владимир Меньшов в фильме "Код апокалипсиса"

Заметим, что в словах актера очень много противоречий. В частности, он считает, что нацистам не место в России, но не видит ничего плохого в том, что пропутинский чиновник Дмитрий Рогозин "зигировал" на российском марше в 2007 году.

Также он считает, что цель РФ в войне - не захватить украинские территории. Однако согласен с заявлениями Путина о "присоединении территорий Украины" к составу государства-террориста.

И хотя относиться к Юрию Дудя можно по-разному, но именно в этом интервью он по крайней мере попытался втолковать в голову зомбированного пропагандой актера факты о причинах и последствиях войны для его страны.

Но далеко не факт, что ему это удалось...

Напомним, Дудь жестко прошелся по Путину и его "свите" и поддержал Украину.

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Юрий Дудь