Підстави об'єктивні: у ТЦК пояснили, чому зараз багато повісток вручається саме на вулиці

Вручення повісток на вулиці зараз стало звичайним явищем, оскільки в Україні продовжується загальна мобілізація громадян через повномасштабне вторгнення РФ. Проте ситуація з такими врученнями повісток часто викликає питання у громадян, тим більше, що представники ТЦК не завжди поводяться коректно.
Чому більшість повісток вручається саме на вулиці – читайте нижче.
Як розповів речник обласного ТЦК та СП Полтавської області Роман Істомін в ефірі Українського радіо "Полтава", в більшості випадків повістки на вулиці вручають для уточнення даних у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки та проходження медкомісії.
"Які вручають найчастіше - це з метою перевірки військово-облікових даних. Є так звані "бойові", чи правильно їх називати "мобілізаційне розпорядження". Це те, що стосується мобілізації, і цим не лише ТЦК займається, оскільки це загальнодержавний захід" ", - наголосив він.
Закон не вказує, де саме представники ТЦК можуть вручати повістки. Звичайно ж, насамперед їх доставляють за місцем проживання. Але не всі військовозобов'язані повідомляють про зміну своїх даних, у тому числі місце фактичного проживання.
"Можуть бути й об'єктивні підстави, це ВПО, які не мали можливості там знятися з військового обліку і тут встати. Але багато громадян, які переїхали умовно до Києва, там вони живуть, працюють і за місцем проживання ми не знаходимо цієї людини. Тому як метод оповіщення військовозобов'язаних почалися вручення повісток у людних місцях. Це в рамках закону", - пояснив Істомін.
За словами керівника Львівського обласного ТЦК та СП Олександра Тищенка, зараз добровільно до військкомату приходить близько 20% від планового завдання, яке потрібно виконати.
"Якщо не буде цих розшуків, відправки для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою. Прихід до ТЦК – це не автоматичне відправлення до армії. Потрібно розуміти, що це ціла низка процедур, а також медичний огляд. І ті, хто має законні підстави, за станом здоров'я чи іншими причинами не бути мобілізованими, точно не потраплять до армії", - розповів він у коментарі для Leopolis News.
Він додав, що часто до ТЦК приходять люди з інвалідністю чи багатодітні батьки.
На повістці вказано дату та час прибуття до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. З собою треба взяти військові та особисті документи. Якщо є підстави для відстрочки – треба взяти й ці документи.
Якщо громадянин немає права на відстрочку, його направляють на проходження військово-лікарської комісії, щоб визначити ступінь придатності. Комісія визнає його придатним чи непридатним.
"Обмежено придатні військовозобов'язані не можуть проходити службу у певних військових частинах - це десантно-штурмові війська, ССО. Але це не означає, що він не придатний для проходження термінової служби у ЗСУ в цілому. Ходить міф, що почали закликати обмежено придатних, оскільки закінчилися придатні. Ні! Вони й раніше підлягали призову, і це не є чимось незвичайним в умовах повномасштабного вторгнення", - наголосив Роман Істомін.
До речі, раніше ми повідомляли про те, що воєнний стан та мобілізацію продовжили ще на три місяці.
А також розповідали про те, як відмовитися від незаконної повістки, яка виписана на колінці.