Підроблений мед несе загрозу для організму. Як відрізнити якісний продукт

Мед є природним джерелом численних цінних поживних речовин, але той, який продається в магазинах, не завжди має очікувані цілющі властивості через кількість підробок.
Як обрати якісний мед та не завдати шкоду організму, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.
Фальсифікація меду є більш поширеною, ніж ви думаєте, і часто відбувається, коли бджоли збирають нектар. Комахам дають цукор, який потім змішують з медом. Інший спосіб - нагріти мед при високій температурі, щоб його було легше змішати з цукровим сиропом.
Це призводить до втрати цінних властивостей меду і навіть до вироблення шкідливих речовин.
Одним з найцінніших і дорогих медів є новозеландський мед манука, який володіє унікальними цілющими властивостями. На жаль, часто буває так, що мед на полицях магазинів є підробками, тобто синтетичними продуктами, які не містять унікальних і характерних інгредієнтів справжнього меду.
Тому варто знати, які особливості окремих сортів. Що, безумовно, повинно викликати у нас сумніви щодо якості меду, це:
Етикетка продукту
Шукаючи хороший мед, насамперед зверніть увагу на етикетку на банці. Якщо країна виробництва позначена як "за межами ЄС" або "ЄС і за межами ЄС", її слід категорично відхилити.
Переважна більшість цих видів продукції походить з Китаю і є т.зв медоподібні продукти, які можуть викликати алергічні реакції через наявність препаратів проти розмноження бактерій.
Якщо ви хочете купити гарний продукт, відмовтеся від продуктів, позначених таким чином. Добре, якщо на ярлику - замість назви підприємства - буде вказано ім'я та адресу пасічника.
Кристалізація
Незважаючи на зовнішню якість, традиційний мед виглядає набагато гірше штучного. Це відбувається тому, що в результаті процесу кристалізації на поверхні меду і на стінках банки відкладаються кристали, схожі на шкіру або піну. По суті, це пилок, частинки воску і бджолиний хліб, тобто всі найцінніші продукти з вулика.
Фальшивий мед завжди має однорідну і апетитну консистенцію. Також варто звернути увагу на кришку упаковки меду - якщо вона вздулася, це означає, що мед перебродив.
Запах і смак
Якщо при спробі меду ви не відчуєте легкого пощипування язиком (особливо це помітно у випадку з гречаним медом), можна вважати, що це підробка. Кислуватий присмак говорить про те, що додані ароматизатори або продукт бродить. У свою чергу, карамельний присмак говорить про те, що мед був перегрітий.
Якісний мед має відчутний природний аромат. Зазвичай ви можете відчути це, навіть якщо воно ледь помітне. Фахівці порівнюють його з ароматом, що нагадує поєднання воску, пасіки та дерева.
Розчинність у воді
Якість меду можна дуже легко перевірити за допомогою тесту на розчинність у воді. Для цього приготуйте склянку прохолодної води і налийте в неї мед прямо з банки.
Справжній, натуральний мед потече безперервним струменем і "важко" осяде на дні склянки. Фальшивий відразу почне розчинятися у воді і його потік буде непостійним.
Твердість меду
Деякі люди вважають, що твердий мед сумнівної якості. Ніщо не може бути дальшим від істини! Неапетитна консистенція, яка є результатом бажаного процесу кристалізації, зазвичай свідчить про хороший продукт. Більшість із нас неправильно вважає, що справжній мед має бути рідким, гладким і золотистого кольору. Виробники спритно користуються цим, виставляючи нам на полиці магазинів підробки, позбавлені цінних властивостей.
Надійна пасіка
Найкраще рішення, яке дає нам майже 100 відсотків. бути впевненим у класі продукту - це знайти перевірену пасіку. Найякісніший мед отримують любителі бджільництва в незабруднених і природних зонах.
До речі, дієтолог назвала супер-корисні для організму чаї.
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