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Підроблені довідки та медогляд за кордоном. Журналісти зʼясували нові деталі виїзду Романа "Джокера" Кравця

Підроблені довідки та медогляд за кордоном. Журналісти зʼясували нові деталі виїзду Романа Кравця (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Роман Кравець, який називає себе власником Telegram-каналу "Джокер" покинув Україну 26 жовтня 2024 року і з того часу перебуває в Європі. Він виїхав з країни після переписки із журналістами Hromadske, згідно з розслідуванням яких він отримав "білий квиток" у ВЛК знаходячись за кордоном.

Про це повідомляє OBOZ.UA.

Як відомо, 20 листопада у своєму розслідуванні про виїзди за кордон та зняття з військового обліку Романа Кравця, який називає себе колишнім власником Telegram-каналу "Джокер", Hromadske показало довідку військово-лікарської комісії Голосіївського району. 

В ній зазначено, що 16 липня 2024 року був проведений медичний огляд Романа Кравця, він визнаний непридатним до військової служби з виключенням його з військового обліку. Утім, у цей час він сам перебував за кордоном і не міг підписувати документи, про й з'ясували журналісти Hromadskе.

 

Довідка підписана головою ВЛК Голосіївського району Ольгою Соколовою та секретаркою комісії Ларисою Булавою. На ній також є начебто підпис самого Кравця, який ознайомився з висновком комісії. За даними "Детектор медіа", ця довідка підроблена.

Довідка з сайту detector.media

За даними OBOZ.UA, наказ про призначення Соколової головою ВЛК був виданий ТЦК лише 17 липня 2024 року (копія наказу є в розпорядженні "Детектора медіа", але на ньому немає частини з підписами і печаткою), а приступила вона до роботи лише 18 липня, тобто через два дні після того, як начебто підписала довідку Кравця. 

Секретарка комісії була включена в склад комісії взагалі лише наступного місяця – 9 серпня, а фактично почала працювати 10 серпня. В липні вона навіть не працювала в КНП КДЦ Голосіївського району.

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ВЛК