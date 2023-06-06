UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Підрив Каховської ГЕС: яка ситуація в Херсоні та навколишніх селах (фото та відео)

Росіяни підірвали Каховську ГЕС у ніч на 6 червня (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого відбувається підтоплення навколишніх міст і сіл. З населених пунктів розпочалася евакуація.

Styler зібрав, що відбувається в Херсонській області прямо зараз.

Що відомо про підрив

"Російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС.
Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Усі служби працюють. Ситуація відстежується", - повідомив спікер ОК "Південь".

Які населені пункти під загрозою

У МВС України повідомили, які населені пункти готують до евакуації. До цього переліку увійшли:

  • Миколаївка;
  • Ольгівка;
  • Львове;
  • Тягинка;
  • Понятівка;
  • Іванівка;
  • Токарівка;
  • Придніпровське;
  • Садове;
  • частково місто Херсон - острів Корабел.

Евакуація мешканців з лівого берега Дніпра неможлива, адже наразі є окупованою.

Скриншот

Що повідомляють очевидці

Місцеві пабліки публікують відео того, як швидко прибуває вода. У населених пунктах спостерігають рівень води вище верхівок дерев.

Крім того, на самому водосховищі стрімко падає рівень води - по 15 сантиметрів на годину. Місцева влада закликає мешканців запастися технічною та питною водою.

Щодо самого Херсона, вода прибуває в районі Нафтогавані у мікрорайоні Корабел. Затоплені вже гаражі та приватні будинки. А по місту можна зустріти бобрів.

Внаслідок підриву затоплення зазнав зоопарк "Казкова Діброва". Там усі тварини загинули.

Подібну ситуацію станом на 09:00 вже можна спостерігати в Херсоні по вулиці Марії Фортус.

Раніше ми писали, навіщо окупанти підірвали Каховську ГЕС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон