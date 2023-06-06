Підрив Каховської ГЕС: яка ситуація в Херсоні та навколишніх селах (фото та відео)

Що відомо про підрив

"Російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС.

Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Усі служби працюють. Ситуація відстежується", - повідомив спікер ОК "Південь".

Які населені пункти під загрозою

У МВС України повідомили, які населені пункти готують до евакуації. До цього переліку увійшли:

Миколаївка;

Ольгівка;

Львове;

Тягинка;

Понятівка;

Іванівка;

Токарівка;

Придніпровське;

Садове;

частково місто Херсон - острів Корабел.

Евакуація мешканців з лівого берега Дніпра неможлива, адже наразі є окупованою.

Скриншот

Що повідомляють очевидці

Місцеві пабліки публікують відео того, як швидко прибуває вода. У населених пунктах спостерігають рівень води вище верхівок дерев.

Крім того, на самому водосховищі стрімко падає рівень води - по 15 сантиметрів на годину. Місцева влада закликає мешканців запастися технічною та питною водою.

Щодо самого Херсона, вода прибуває в районі Нафтогавані у мікрорайоні Корабел. Затоплені вже гаражі та приватні будинки. А по місту можна зустріти бобрів.

Внаслідок підриву затоплення зазнав зоопарк "Казкова Діброва". Там усі тварини загинули.

Подібну ситуацію станом на 09:00 вже можна спостерігати в Херсоні по вулиці Марії Фортус.