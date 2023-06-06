Підрив Каховської ГЕС: як евакуюватися з небезпечної місцевості та куди звертатися за допомогою

Вночі 6 червня окупанти підірвали Каховську ГЕС. У результаті 80 населених пунктів з обох берегів Дніпра під загрозою затоплення, а евакуації потребують 16 000 людей.

Куди звертатися за допомогою, розповіли в Telegram-каналі "Евакуація. City".

Населені пункти, які під загрозою

Під загрозою затоплення опинилися села:

Миколаївка;

Ольгівка;

Львово;

Тягинка;

Понятівка;

Іванівка;

Токарівка;

Понятівка;

Придніпровське;

Садове;

частково місто Херсон - острів Корабел.

Як місцевим евакуюватися

Щоб виїхати з небезпечних районів, телефонуйте:

кол-центр Helping to Leave 093 177 64 58;

гаряча лінія фонду Восток SOS: 0800 332 614;

благодійний фонд Save Ukraine: 093 696 978 8.

Телефони міської гарячої лінії:

050 040 44 24;

098 958 17 90.

Інформація щодо локацій евакуації у Корабельному районі за номером - 099 736 22 30.

Допомога з евакуацією від Херсонського хабу за номерами:

095 214 76 05;

099 973 11 76;

095 346 29 49.

Лінія кризового реагування Мінреінтеграції за телефоном - 15-48.

Де знайти тимчасове житло

У разі необхідності ви можете звернутися до:

тимчасового прихистку та розселення від ГО "ЖИВА" за посиланням;

евакуація та розміщення в гуманітарних центрах Херсону: напишіть сюди.

Допомога з розміщенням від Херсонського хабу за номерами:

095 214 76 05;

099 973 11 76;

095 346 29 49.

Тимчасове безкоштовне житло в Одесі для тих, хто евакуюється:

067 420 08 82;

067 922 77 14.

Тимчасове житло для евакуйованих на Волині за номером 066 657 09 15. Можна телефонувати, якщо ви можете запропонувати житло для евакуйованих.

Де розмістити домашніх тварин

Притулок для домашніх тварин з Херсонщини у Дніпрі нададуть працівники шелтера для диких та сільськогосподарських тварин "Пегас".

Тут також можна прилаштувати собак та тварин з інвалідністю.

Тварин можна розмістити тимчасово або на постійно.

Контакти притулку: